به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار لرستان با حضور در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با «علیرضا دبیر» رئیس این فدراسیون با رویکرد میزبانی لرستان در جام بین‌المللی برادران شهید «علی‌پناه» دیدار و گفتگو کرد.

در این راستا با موافقت فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جوانان جام برادران شهید کشتی‌گیر «علی‌پناه» روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه در شهر خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

فرهاد زیویار استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که زمینه برگزاری باکیفیت این رقابت‌ها در لرستان فراهم و دراین‌خصوص خواستار پیگیری‌های مجدانه مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت کشتی استان شد.

استاندار همچنین با حضور در کمپ تیم‌های ملی کشتی با کادر فنی و ملی‌پوشان کشتی آزاد کشور دیدار کرد.

در این دیدار «غلامرضا محمدی» سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان، «آرش قیاسیان» مدیرکل ورزش و جوانان، «فرید بهرامی» رئیس هیئت کشتی لرستان نیز حضور داشتند.