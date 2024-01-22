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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۴

لرستان میزبان مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جوانان شد

لرستان میزبان مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جوانان شد

خرم‌آباد - لرستان میزبان رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جوانان جام برادران شهید «علی‌پناه» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار لرستان با حضور در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با «علیرضا دبیر» رئیس این فدراسیون با رویکرد میزبانی لرستان در جام بین‌المللی برادران شهید «علی‌پناه» دیدار و گفتگو کرد.

در این راستا با موافقت فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جوانان جام برادران شهید کشتی‌گیر «علی‌پناه» روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه در شهر خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

فرهاد زیویار استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که زمینه برگزاری باکیفیت این رقابت‌ها در لرستان فراهم و دراین‌خصوص خواستار پیگیری‌های مجدانه مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت کشتی استان شد.

استاندار همچنین با حضور در کمپ تیم‌های ملی کشتی با کادر فنی و ملی‌پوشان کشتی آزاد کشور دیدار کرد.

در این دیدار «غلامرضا محمدی» سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان، «آرش قیاسیان» مدیرکل ورزش و جوانان، «فرید بهرامی» رئیس هیئت کشتی لرستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6001769

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