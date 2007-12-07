  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۰

امام جمعه مشهد:

دانشگاه ها نباید پنجره ورود استکبار جهانی به داخل کشور باشند

مشهد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید احمد علم الهدی گفت: دانشگاه ها نباید پنجره ورود استکبار جهانی به داخل کشور باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد امام جمعه این شهر در خطبه های این هفته نماز جمعه در صحن جامع رضوی افزود: دانشگاهیان و دانشجویان نباید بگذارند برخی جریانها از خارج دانشگاه آنها را قربانی مطامع سیاسی و سوء خود قرار دهند در غیر این صورت دانشگاه ها به پنجره ورود استکبار جهانی به داخل کشور تبدیل می‌شوند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی امروزه به مهد عزت و اقتدار کشور تبدیل شده اند و این عظمت باید همچنان حفظ شود.

امام جمعه مشهد با اشاره به ‪ ۱۸‬آذر روز جهانی حقوق بشر افزود: حقوق بشر در ظاهر معنای زیبا و شایسته‌ ای دارد چون دنیا با نامگذاری این روز قصد دارد حقوق همه ملتها را گرامی داشته اما استکبار در عمل خلاف این را نشان داد.

علم الهدی یادآور شد: دانشجویان باید حق طلب، آگاه، منطقی و متدین باشند و با مراقبت نگذارند برخی افراد به چهره دانشگاهیان خدشه وارد نمایند.

وی عنوان کرد: دانشجویان، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بدنه اصلی انقلاب و عناصر ارزشی و افتخار آمیز نظام هستند.

علم الهدی تصریح کرد: تنها دین الهی و طرفداران خدا می‌توانند ادعای حقوق بشر کنند زیرا باید به همه ‌افراد و ملتها احترام گذاشت اما آیا استکبار در عراق و صهیونیست در فلسطین این گونه رفتار کرد؟

وی اعلام کرد: ملت ایران نه با تعریف آمریکاییها مغرور می‌شود و نه با تهدید آنها نا امید خواهد شد.

کد مطلب 600182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها