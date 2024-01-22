شکوفایی بیشتر کشور در رقم خوردن مشارکت حداکثری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح‌الله حسینی در جلسه توجیهی انتخابات با حضور بهورزان خانه بهداشت‌های سطح شهرستان فامنین افزود: مشارکت و حضور در انتخابات از ارکان اصلی انتخابات و انتخابات از ارکان اصلی کشور است.

وی ادامه داد: بصیرت از الزامات معرفت‌شناسی و انسان شناسی است و باید در جهاد تبیین همواره در رکاب و پیرو رهبر معظم انقلاب باشیم.

فرماندار فامنین تصریح کرد: سفارش و تأکید رهبر معظم انقلاب، مشارکت حداکثری در انتخابات است.

حسینی خاطرنشان کرد: پیشرفت حوزه سلامت در دوران انقلاب اسلامی مثال زدنی است و پیشرفت‌های خوب و قابل توجهی در این زمینه و در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در راه پیشرفت، توقف ممنوع است و باید حرکت بی وقفه انجام دهیم، گفت: وظیفه ما مسئولین دعوت به مشارکت مردم در انتخابات است و همواره باید خستگی ناپذیر اهداف شهرستان را پیگیری کنیم.

حسینی بیان داشت: وظیفه ما تبیین مشارکت مردم در انتخابات است و همه ما باید با تبلیغ و ایجاد نشاط سیاسی، مردم را برای مشارکت در انتخابات دعوت کنیم.