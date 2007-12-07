ایران بیش از کشورهای عربی به آزادی فلسطین اهتمام دارد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازدفترعلامه محمد حسین فضل الله، این عالم برجسته لبنانی امروز درخطبه های نمازجمعه خود که درمسجد الامامین الحسنین(ع) درحاره حریک برگزارشد، تاکید کرد : برای جهان روشن شد که ایران خواستار برقراری محکم ترین و قوی ترین روابط با کشورهای عربی ازجمله مصر، اردن است،اما آمریکا درصدد مانع تراشی در برابر آن است و همچنین برای جلوگیری از توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان ایران و کشورهای عربی به طورکلی و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش می کند.

علامه محمد حسین فضل الله که یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان نیزبه شمارمی رود، خاطرنشان کرد: ما درعین حال از اقدامات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه شرکت کرد، استقبال می کنیم.

وی درادامه افزود: پیشنهادهایی که رئیس جمهوری ایران به کنفرانس دوحه ارائه کرد ازجمله تاسیس سازمانی برای همکاری بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس درزمینه های نیرو، سرمایه گذاری و در زمینه های علمی ، اقتصادی و گردشگری و غیره را گامی مهم برای تقویت روابط حسنه بین دو طرف ایران وکشورهای عربی قلمداد می کنیم که این اقدام خود بر عمق روابط اسلامی تاکید دارد و ازهمین جا تاکید می کنیم که این روند به مسیر روبه جلوی خود با وجود همه نوع حیله و نیرنگ دشمنان ادامه می دهد.

علامه فضل الله تصریح کرد: برخی، این اقدام را تلاشی برای رهایی از جنگ آمریکا علیه ایران تلقی کردند که ما این تحلیل اشتباه را رد می کنیم،زیرا ایجاد روابط دوستانه که ایران آنها را به وجود آورد پیش از این اقدامات به ویژه با عربستان در زمینه همکاری برای فعالیت در بیشتر امور مربوط به جهان اسلام وجود داشت.

این عالم برجسته لبنانی درادامه خاطرنشان کرد: ما از ملت فلسطین به طورخاص و از جهان عرب و اسلام به طور کلی می خواهیم که امور جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین را با حس مسئولیت پذیری مورد بررسی قرار دهند ، و خوب بدانند که با توجه به تجربه های گذشته و حال حاضر، اسرائیل همان دشمن اسلام است و هیچ کشور اسلامی از جمله ایران امکان ندارد که دشمن اعراب و مسلمانان به ویژه فلسطینی ها شود آن هم درزمانی که تهران به کمک به فلسطینی ها برای رهایی از مشکلاتشان بیش از همه کشورهای عربی ومسلمان دیگر پایبند است.

وی درادامه با اشاره به بحران لبنان گفت: ما درعین حال براین باوریم که بحران لبنان همچنان چه به لحاظ داخلی و خارجی بسیار پیچیده بوده و هست.

علامه فضل الله تصریح کرد: ما ازلبنانی ها می خواهیم که مسئله صلح داخلی و زندگی مشترک، موضوع مورد اختلاف و درگیری آنان نباشد،زیرا این دو موضوع بالاتر از مسائل مربوط به احزاب، شخصیت ها و رویکردها است.