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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۴

رییس جدید ستاد عتبات هرمزگان معرفی شد

رییس جدید ستاد عتبات هرمزگان معرفی شد

بندرعباس- مراسم تودیع و معارفه رییس جدید ستاد عتبات عالیات هرمزگان امروز با حضور نماینده ولی فقیه در این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان هرمزگان با حضور حجت الاسلام محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان و مجید نامجو جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی کشور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم از زحمات ریاست پیشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان هرمزگان سید کاظم موسوی تقدیر و موسی مولاپرست به عنوان مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان هرمزگان حکم خود را از دست مسئول جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کشور دریافت کرد.

موسی مولاپرست از فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس است که سابقه فعالیت‌های متعدد سیاسی و اجتماعی را نیز در کارنامه دارد.

کد مطلب 6001867

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