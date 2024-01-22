به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر دوشنبه در نشست با فرمانداران حوزه انتخابیه پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز اظهار کرد: برای سهولت دسترسی مردم به جریان رأیدهی سعی کردیم تا شعبات متعددی را در سطح استان پیشبینی کنیم.
وی تصریح کرد: در دور جدید بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی ۶۶ نفر نامزدهای مجلس دوازدهم تأیید صلاحیت شده تا زمینه رقابت بیشتر و پرشور در انتخابات فراهم آید.
رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: شورای نگهبان با بررسی مجدد صلاحیت کاندیداهای رد صلاحیت شده در مرحله قبل، سعی کرد تا به اعتراضات در کوتاهترین زمان رسیدگی کرده و صلاحیت ۶۶ نفر را در سطح استان و حوزههای انتخابی مختلف تأیید کند.
قاسمیان افزود: تاکنون ۲۳۴ نفر کاندیدای مجلس شورای اسلامی در استان تأیید صلاحیت شدند که ۵۲ درصد مجموع کاندیداهای ثبتنام شده را شامل میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تمام تلاش هیأت اجرایی انتخابات بر این است تا فضای رقابتی سالم و شایستهای را در ۱۱ اسفند فراهم کند تا همه سلایق سیاسی بتوانند حضور خود را مورد محک قرار داده و زمینه جلب مشارکت بیشتر آحاد جامعه را مهیا کنند.
قاسمیان اضافه کرد: علاوه بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان نیز ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد که تا ۲ روز آینده تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان نیز اعلام خواهد شد.
وی بیان کرد: برای مجریان انتخابات تک تک آرای مردم حقالناس است و ما سعی میکنیم از آرای مردم با دقت و سلامت کامل صیانت کرده و زمینه جلب اعتماد بیشتر عمومی را فراهم کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل به فرمانداران شهرستانهای شمالی استان توصیه کرد تا با رفتار و برنامهریزی مناسب زمینه جلب مشارکت بیشتر مردم را در پای صندوقهای رأی فراهم کنند چرا که انتخابات میدان شایستهای برای اثبات حقانیت و صلابت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
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