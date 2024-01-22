به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید عسگری عصر دوشنبه در اولین نشست کمیته تقریب مذاهب دهه مبارک فجر در سنندج، اظهار کرد: دشمن برنامه‌ریزی کرده و هر کاری انجام می‌دهد تا با شیطنت در کشورهای منطقه اقدام به انجام کارهای مخل امنیت در خاک ایران کند.

وی گفت: انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برای دشمن مهم است و هر کاری برای تحت‌الشعاع قرار دادن آن می‌کند تا بتواند در سال‌های آینده به نفع خود از آن بهره‌برداری کند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور تصریح کرد: برنامه‌های کمیته تقریب مذاهب اسلامی استان در بزرگداشت دهه فجر با ۲ رویکرد انتخاباتی و جبهه مقاومت اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عسگری بیان کرد: امروز بخشی از جهان اسلام درگیر مقابله با رژیم صهیونیستی و اربابان آن است.

وی افزود: آنچه در غزه رقم می‌خورد و کشتار دهها هزار کودک بی گناه در برابر چشمان بسته دنیا، تأکیدی بر بی تفاوتی و ظلم به مردم بی گناه غزه است که همه در آن شریک جرم هستند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: در این جنایت اسرائیل تنها نیست و پشت پرده آن آمریکای جهانخوار و اروپا قرار دارد.

حجت الاسلام عسگری بیان کرد: قرارگیری در آستانه رویداد سیاسی انتخابات در ۱۱ اسفند، از اهمیت بالای قرار دارد.

وی اذعان کرد: همه دستگاه‌ها و نهادها برای دهه فجر برنامه‌هایی دارند که در مرکز بزرگ هم در این عرصه برنامه‌های فاخری در حال اجرا است و تلاش بر این است که خارج از برنامه مدون ادارات، به سمت برنامه‌های مردمی و مشارکتی پیش برویم و آنان را در جشن‌های پیروزی سهیم کنیم.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور افزود: برگزاری جشن‌های انقلاب در مدارس و بیان دستاوردهای انقلابی باید در رأس اهداف و برنامه‌ها قرار گیرد.