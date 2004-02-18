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۳۰ بهمن ۱۳۸۲، ۰:۱۵

بنا به درخواست دادستاني

روزنامه "شرق" امروز منتشر نمي شود

يك مقام آگاه دقايقي پيش اعلام كرد كه روزنامه "شرق" روز پنج شنبه منتشر نمي شود.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، ماموران دادستاني چهارشنبه شب با مراجعه به اين روزنامه ، از دست اندركاران آن خواسته اند كه فعلا از انتشار اين روزنامه خودداري كنند.
سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران ، دكتر سيد محمد صفحي معاون مطبوعاتي و نيز مهرنوش جعفري مدير كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا ساعتي پيش يعني 23.40 روز چهارشنبه در گفتگو با "مهر"، خبر توقيف "شرق" و "ياس نو " را تكذيب مي كردند.
هنوز درباره توقيف روزنامه ياس نو خبر دقيقي منتشر نشده است.
اين اخبار زماني انتشار يافت كه روزنامه هاي ياد شده يكي از دستورالعمل هاي شوراي عالي امنيت ملي را رعايت نكردند.
کد مطلب 60019

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