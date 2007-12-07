  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۹

امام جمعه اصفهان:

اظهارات سازمانهای اطلاعاتی آمریکا حاکی از پیروزی ملت ایران است

اصفهان - خبرگزاری مهر: آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد گفت: اظهارات اخیر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در خصوص انرژی هسته ای در ایران نشان دهنده پیروزی ملت ایران و اتحاد آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نماینده ولی فقیه در استان در نماز جمعه این هفته اظهار داشت: ما از ابتدا همواره اعلام کرده بودیم که به دنبال سلاح های کشتار جمعی نیستیم و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این مسئله تاکید کرده بودند و سرانجام دشمنان نیز مجبور شدند تا علیرغم میلشان اقرار کنند.

طباطبائی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، حضور برخی از کشورهای اسلامی در اجلاس آناپولیس را تقبیح کرد.

امام جمعه اصفهان همچنین بر سرمشق گرفتن از ائمه تاکید کرد و با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) گفت: امروز در جامعه ما ازدواج ها با معیارهای آن معصومان منطبق نیست و اگر چه در جامعه موانع اقتصادی وجود دارد اما آنچه ازدواج را بیشتر تحت الشعاع قرار داده، موانع فرهنگی است.

وی مهریه و جهیزیه رالازم برشمرد اما چشم و هم چشمی در این زمینه ها را از آفات موجود در جامعه قلمداد و توصیه کرد: تا مومنین برای براندازی رسوم غلط و اسراف و تبذیر پیشقدم شوند.

وی خطاب به نماز گزاران بیان داشت: ارزش و شخصیت هر شخص به این نیست که مهریه را بسیار زیاد بگیرد و جهیزیه های آنچنانی بدهد بلکه الگوی اسلامی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) هستند که تمام زندگی آنان پر از نشاط، محبت، عشق و تقوا بوده است.

کد مطلب 600191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها