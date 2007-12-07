اظهارات سازمانهای اطلاعاتی آمریکا حاکی از پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نماینده ولی فقیه در استان در نماز جمعه این هفته اظهار داشت: ما از ابتدا همواره اعلام کرده بودیم که به دنبال سلاح های کشتار جمعی نیستیم و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این مسئله تاکید کرده بودند و سرانجام دشمنان نیز مجبور شدند تا علیرغم میلشان اقرار کنند.

طباطبائی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، حضور برخی از کشورهای اسلامی در اجلاس آناپولیس را تقبیح کرد.

امام جمعه اصفهان همچنین بر سرمشق گرفتن از ائمه تاکید کرد و با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) گفت: امروز در جامعه ما ازدواج ها با معیارهای آن معصومان منطبق نیست و اگر چه در جامعه موانع اقتصادی وجود دارد اما آنچه ازدواج را بیشتر تحت الشعاع قرار داده، موانع فرهنگی است.

وی مهریه و جهیزیه رالازم برشمرد اما چشم و هم چشمی در این زمینه ها را از آفات موجود در جامعه قلمداد و توصیه کرد: تا مومنین برای براندازی رسوم غلط و اسراف و تبذیر پیشقدم شوند.

وی خطاب به نماز گزاران بیان داشت: ارزش و شخصیت هر شخص به این نیست که مهریه را بسیار زیاد بگیرد و جهیزیه های آنچنانی بدهد بلکه الگوی اسلامی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) هستند که تمام زندگی آنان پر از نشاط، محبت، عشق و تقوا بوده است.