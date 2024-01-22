به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه عمومی مشارکتی «سلام» شهرستان گناباد ضمن تبریک ولادت امام جواد (ع) و گرامیداشت ۴۵ مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام صادق (ع) به مفضل میفرماید «بنویس و علمت را گسترش بده و به میراث بگذار» و تاکید میفرمایند «یک روزی فرا میرسد که مردم آرامش را در انس با کتاب مییابند».
مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی با اشاره به فضای مشوش جهان امروز، تصریح کرد: امروز زمانی است که امام صادق (ع) از آن یاد کردهاند. قرصهای آرام بخش و التیام بخش در بهبود حال انسان بازه زمانی دارند؛ اما مطالعه یک کتاب خوب، یک عمر انسان را بیمه و آرام میکند. امام سجاد (ع) میفرمایند «در این کره خالی اگر فقط قرآن باشد و هیچکس نباشد، من از هیچ چیز خوف نمیکنم»، این بدین معناست که اگر کتاب به عنوان پایدارترین و ماناترین ابزار در زندگی باشد، انسان قطعاً آرام خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: اثر خوب کتاب را باید به جامعه منتقل کنیم. اگر کتاب خوب، خوب معرفی و خوانده شود، موجب تغییر و تحول مثبت در سبک زندگی انسان میشود.
سبزیان اظهار کرد: اعتقاد دارم بسیاری از مشکلات و معضلات رفتاری و فکری انسان با کتاب درمان میشود. همانگونه که امیرالمومنین (ع) فرمودهاند «اگر انسان با کتاب آرامش بگیرد، هیچ آرامشی را از دست نخواهد داد». این قبیل تأکیدات بزرگان و ائمه اطهار (ع) درباره کتاب بر این است که هر آنچه که به دانایی انسان کمک کند، بدون شک تبدیل به توانایی میشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانیه گام دوم انقلاب میفرمایند «روی دیگر دانایی، توانایی است». اگر انسان بداند، توانا و اگر بخواند، قدرتمند میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی افزود: امروز برای رسیدن به ایران قدرتمند باید به دنبال ایران دانا و کتاب خوان باشیم. اگر چه امروز شاهد استفاده بی رویه از فضای مجازی برای دستیابی به سطح دانش در جامعه هستیم، اما خوشبختانه کتاب همچنان جایگاه خود را به عنوان منبعی برای رسیدن به عمق دانش حفظ کرده است. کتاب ابزاری است که انسان را اندیشمند، اهل فکر و تصویرساز میکند.
وی با اشاره به برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کتاب و اهمیت کتابخوانی، بیان کرد: ایشان علیرغم بسیاری از دغدغهها و مسؤولیت فراوانی که بر عهده دارند، همچنان مطالعه را یک اولویت قرار دادهاند؛ لذا ما دیگر نمیتوانیم دلیلی برای نادیده گرفتن این امر داشته باشیم.
سبزیان ضمن تقدیر از مؤسس و خیر کتابخانه عمومی مشارکتی سلام شهرستان گناباد، گفت: حضور دغدغهمندانه و مطالبهگری ایشان در این حوزه قابل تقدیر است. اما بدون شک پس از این آئین مطالبات مردم از شما در حوزه فرهنگی بیشتر خواهد شد. همچنین از رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان گناباد و کتابداران و مسئولین کتابخانههای عمومی تقدیر میکنم که بسیار خادمانه گام در مسیر اثبات نقش جدید کتابخانهها مبنی بر فرهنگسراهای اجتماعی به صورت شایسته و بایسته گذاشتهاند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی بیان کرد: شما میتوانید از طریق این کتابخانه مفاخر شهر گناباد، روستاها و صنایع خود را با بهره گیری از ظرفیت آن، جهانی کنید.
