به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر دوشنبه در نشست با برخی از بازاریان جزیره خارگ اظهار داشت: بازاریان طی انقلاب اسلامی همواره در زمینههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسیار مؤثر و تأثیرگذار بودهاند.
وی افزود: پشتیبانی اصناف و بازاریان خارگ از رزمندگان جبهههای جنگ حق علیه باطل و ارتباط عمیق آنها با علما و روحانیت در زمان جنگ و حال کاملاً مشهود است.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: خانواده شهدای اصناف بالاترین سرمایه وجودی خود که فرزندانشان بود را در مسیر انقلاب دادند و در همراهی وهم دلی با مردم در زمان جنگ پشتیبان انقلاب و اسلام بودند.
دشتی زاده گفت: اصناف در تشویق مردم برای حضور پرشور در انتخابات نقش آفرینی کنند، مردم بارها وفاداری خود را به انقلاب و رهبری ثابت کردهاند و در این دوره نیز حماسهای دیگر خلق میکنند.
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