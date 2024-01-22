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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

معاون استاندار اردبیل تاکید کرد؛

آماده‌باش مدیریت بحران اردبیل تا آخر هفته

آماده‌باش مدیریت بحران اردبیل تا آخر هفته

اردبیل- معاون امور عمرانی استاندار اردبیل از آماده‌باش تمامی نیروهای مدیریت بحران تا آخر هفته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان عصر دوشنبه در جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران در اردبیل، اظهار کرد: با پیش‌بینی هوای برفی، سرد و یخبندان در روزهای آینده تمامی نیروهای مدیریت بحران در مرکز استان و شهرستان‌ها به حال آماده‌باش درآمدند تا در صورت بروز هرگونه اختلال با سرعت تسهیل‌گری کنند.

وی به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و بارش سنگین برف در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: با ورود سامانه سرد بارشی از امشب مناطق مرکزی و جنوبی استان با بارش برف همراه با کولاک و برودت هوا روبه‌رو خواهند شد که انتظار می‌رود این سامانه تا پنجشنبه در استان فعال باشد.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل تصریح کرد: تمامی فرمانداران موظف شدند تا با توجه به شرایط جوی نسبت به برف روبی و رفع حوادث احتمالی برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی را انجام داده و با همراهی راهداران و سایر عوامل نسبت به باز شدن مسیرهای روستایی و شهری اقدام به موقعی را انجام دهند.

میرجعفریان افزود: در این جلسه تمامی اعضای مدیریت بحران آمادگی خود را برای کاستن از مشکلات و رفع دغدغه‌های احتمالی اعلام کرده و قرار شد با تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز از این شرایط سخت بارشی نیز عبور کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی برودت هوا شرکت گاز موظف شد تا مصرف انرژی مطلوب را پیش‌بینی و از افت فشار احتمالی و یا قطعی جلوگیری کرده و امکان پایداری گاز در کنار صرفه‌جویی مردم را فراهم کنند.

میرجعفریان اضافه کرد: تلاش ما بر این است تا بهتر از هفته گذشته در رفع کاستی‌های احتمالی حاضر و مهیا باشیم و زمینه جلب رضایتمندی مردم را در ارائه خدمات مطلوب‌تر فراهم کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: با محوریت فرمانداران و بخشداران قرار شد آرد مورد نیاز تأمین و سوخت واحدهای مختلف نیز تدارک دیده شود تا دغدغه‌ای در این حوزه نداشته باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل نیز در این جلسه از صدور هشدار نارنجی در ۲ روز آینده خبر داد و یادآور شد: از امشب سامانه سرد بارشی وارد مناطق مرکزی و جنوبی خواهد شد که برودت هوا، کولاک شدید همراه با اختلال در مسیرها و معابر سطح شهری را به همراه خواهد داشت.

مجید کوهی گفت: همکاران ما هشدارهای لازم را به مرغداری‌ها، صاحبان گلخانه‌ها و مجموعه‌های دامپروری داده‌اند تا نسبت به تدابیر بیشتر برای کاستن از خطرات و حوادث ناگوار بیندیشند.

کد مطلب 6001948

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