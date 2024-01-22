به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان عصر دوشنبه در جلسه فوقالعاده مدیریت بحران در اردبیل، اظهار کرد: با پیشبینی هوای برفی، سرد و یخبندان در روزهای آینده تمامی نیروهای مدیریت بحران در مرکز استان و شهرستانها به حال آمادهباش درآمدند تا در صورت بروز هرگونه اختلال با سرعت تسهیلگری کنند.
وی به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و بارش سنگین برف در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: با ورود سامانه سرد بارشی از امشب مناطق مرکزی و جنوبی استان با بارش برف همراه با کولاک و برودت هوا روبهرو خواهند شد که انتظار میرود این سامانه تا پنجشنبه در استان فعال باشد.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل تصریح کرد: تمامی فرمانداران موظف شدند تا با توجه به شرایط جوی نسبت به برف روبی و رفع حوادث احتمالی برنامهریزی دقیق و منسجمی را انجام داده و با همراهی راهداران و سایر عوامل نسبت به باز شدن مسیرهای روستایی و شهری اقدام به موقعی را انجام دهند.
میرجعفریان افزود: در این جلسه تمامی اعضای مدیریت بحران آمادگی خود را برای کاستن از مشکلات و رفع دغدغههای احتمالی اعلام کرده و قرار شد با تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز از این شرایط سخت بارشی نیز عبور کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی برودت هوا شرکت گاز موظف شد تا مصرف انرژی مطلوب را پیشبینی و از افت فشار احتمالی و یا قطعی جلوگیری کرده و امکان پایداری گاز در کنار صرفهجویی مردم را فراهم کنند.
میرجعفریان اضافه کرد: تلاش ما بر این است تا بهتر از هفته گذشته در رفع کاستیهای احتمالی حاضر و مهیا باشیم و زمینه جلب رضایتمندی مردم را در ارائه خدمات مطلوبتر فراهم کنیم.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: با محوریت فرمانداران و بخشداران قرار شد آرد مورد نیاز تأمین و سوخت واحدهای مختلف نیز تدارک دیده شود تا دغدغهای در این حوزه نداشته باشیم.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل نیز در این جلسه از صدور هشدار نارنجی در ۲ روز آینده خبر داد و یادآور شد: از امشب سامانه سرد بارشی وارد مناطق مرکزی و جنوبی خواهد شد که برودت هوا، کولاک شدید همراه با اختلال در مسیرها و معابر سطح شهری را به همراه خواهد داشت.
مجید کوهی گفت: همکاران ما هشدارهای لازم را به مرغداریها، صاحبان گلخانهها و مجموعههای دامپروری دادهاند تا نسبت به تدابیر بیشتر برای کاستن از خطرات و حوادث ناگوار بیندیشند.
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