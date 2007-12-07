گزارش NIE ضربه دردناکی به دولت بوش بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله، این عالم برجسته لبنان در خطبه های امروز نماز جمعه در جنوب بیروت گفت : این گزارش ضربه سیاسی دردناکی علیه دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به شمار می رود که می گوید ایران از سال 2003 روند نظامی بودن برنامه هسته ای خود را متوقف کرد و همچنین بعید به شمار آورد که تهران تا سال 2015 به سوی ساخت بمب هسته ای روی بیاورد.

علامه فضل الله درادامه تاکید کرد: اما برخی از مسئولان آمریکایی تلاش کردند تا اینگونه عنوان کنند که این گزارش درنتیجه استراتژی انزوای ایران ازصحنه دیپلماتیک به همراه ادامه مذاکرات منتشرشد وجوامع بین المللی هم باید فشارهای خود را علیه ایران افزایش دهند تا این استراتژی به نتیجه برسد.

وی درادامه خاطرنشان کرد: این گزارش، دولت آمریکا را درتنگنا قرارداد،زیرا گزارش مذکور براین مسئله تاکید دارد که ایران برنامه سلاح هسته ای خود را پیش ازآنکه از یک سو مورد فشار جامعه جهانی قرار بگیرد و از سوی دیگر تحریمهای اقتصادی شورای امنیت علیه آن به اجرا درآید، متوقف کرده است.

علامه محمد حسین فضل الله که یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان نیزبه شمارمی رود، گفت : به این ترتیب ما می توانیم براین مسئله تاکید کنیم که موضعگیری های آمریکایی و اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه در واقع سیاسی و با هدف تحت فشارقرار دادن ایران است تا این کشور را مجبوربه قبول شروط سیاسی خود کنند و مانع از آن شوند که ایران به پیشرفتهای علمی در زمینه هسته ای دست یابد و این بخشی از سیاستهای غرب است که نمی خواهد هیچ کشور اسلامی و عربی به استقلال علمی که مرتبط به نیاز ملتهای عرب و مسلمان است، دست یابند.

وی درادامه با اشاره به اظهارات عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب که این پرسش را مطرح کرد که چرا باید از برنامه هسته ای ایران سخن بگوییم، اما نباید از اسرائیل حرفی بزنیم، تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا(NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.

