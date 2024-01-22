۱۶ داوطلب دیگر در حوزه انتخابیه آبادان و خرمشهر تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معماری عصر امروز دوشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: تا کنون ۱۰۵ نفر از داوطلبانی که صلاحیت آنان تأیید و یا احراز نشده بود، به جمع داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی خوزستان پیوستند.
رئیس دفتر هیأت نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان افزود: از این تعداد ۹ نفر در آبادان و هفت نفر در خرمشهر تأیید شدهاند که با احتساب داوطلبان قبلی در حوزه انتخابیه آبادان ۵۹ داوطلب و در حوزه انتخابیه خرمشهر ۲۷ داوطلب تاکنون تأیید صلاحیت شدند.
وی تاکید کرد: این روند ادامه دارد و آخرین آمار داوطلبان تأیید صلاحیت شده ۱۹ بهمن امسال اعلام میشود.
رئیس دفتر هیأت نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان یادآور شد: یک کرسی نمایندگی مجلس به خرمشهر و سه کرسی مجلس شورای اسلامی هم به آبادانیها اختصاص دارد.
نظر شما