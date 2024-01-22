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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۴

رییس دفتر هیأت نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان:

۱۶ داوطلب دیگر در حوزه انتخابیه آبادان و خرمشهر تأیید صلاحیت شدند

۱۶ داوطلب دیگر در حوزه انتخابیه آبادان و خرمشهر تأیید صلاحیت شدند

آبادان- رییس دفتر هیأت نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان گفت: از سوی شورای نگهبان ۱۶ نفر از داوطلبان احراز و تأیید صلاحیت نشده به جمع داوطلبان شرکت در انتخابات آبادان و خرمشهر افزوده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معماری عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: تا کنون ۱۰۵ نفر از داوطلبانی که صلاحیت آنان تأیید و یا احراز نشده بود، به جمع داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی خوزستان پیوستند.

رئیس دفتر هیأت نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان افزود: از این تعداد ۹ نفر در آبادان و هفت نفر در خرمشهر تأیید شده‌اند که با احتساب داوطلبان قبلی در حوزه انتخابیه آبادان ۵۹ داوطلب و در حوزه انتخابیه خرمشهر ۲۷ داوطلب تاکنون تأیید صلاحیت شدند.

وی تاکید کرد: این روند ادامه دارد و آخرین آمار داوطلبان تأیید صلاحیت شده ۱۹ بهمن امسال اعلام می‌شود.

رئیس دفتر هیأت نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان یادآور شد: یک کرسی نمایندگی مجلس به خرمشهر و سه کرسی مجلس شورای اسلامی هم به آبادانی‌ها اختصاص دارد.

کد مطلب 6001965

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