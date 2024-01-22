به گزارش خبرنگار مهر، نشست گفتمانی ستاد «مهرواره بانور ۲» در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این نشست مجازی به میزبانی نهضت پیشرفت بانوان استان کرمانشاه و همکاری امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

نشست مذکور چهارشنبه ۴ بهمن از ساعت ۱۱ در فضای مجازی به آدرس اعلام شده در کانال نهضت پیشرفت بانوان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، هدف از برگزاری مهرواره بانور، بهبودی و پیشرفت خانواده‌ها با توجه به کارکردهای آن در زندگی اسلامی و استفاده از الگوهای مناسب در راستای تشکیل، تحکیم و تقویت خانواده است.