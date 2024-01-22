  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۱۶

به میزبانی نهضت پیشرفت بانوان استان کرمانشاه؛

نشست گفتمانی ستاد «مهرواره بانور۲» در کرمانشاه برگزار می‌شود

نشست گفتمانی ستاد «مهرواره بانور۲» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- نشست گفتمانی ستاد «مهرواره بانور۲» به میزبانی نهضت پیشرفت بانوان استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گفتمانی ستاد «مهرواره بانور ۲» در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این نشست مجازی به میزبانی نهضت پیشرفت بانوان استان کرمانشاه و همکاری امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

نشست مذکور چهارشنبه ۴ بهمن از ساعت ۱۱ در فضای مجازی به آدرس اعلام شده در کانال نهضت پیشرفت بانوان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، هدف از برگزاری مهرواره بانور، بهبودی و پیشرفت خانواده‌ها با توجه به کارکردهای آن در زندگی اسلامی و استفاده از الگوهای مناسب در راستای تشکیل، تحکیم و تقویت خانواده است.

کد مطلب 6001991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار