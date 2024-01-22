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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۰

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

برنامه توسعه در آموزش و پرورش باید طراحی و اجرا شود

برنامه توسعه در آموزش و پرورش باید طراحی و اجرا شود

اهواز- نماینده ولی فقیه در خوزستان بر نقش آموزش و پرورش در جامعه تاکید کرد و گفت: برنامه توسعه در آموزش و پرورش باید طراحی و اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد عصر امروز دوشنبه ضمن دیدار با اعضای شورای آموزش و پرورش استان خوزستان بر نقش آموزش و پرورش در جامعه تاکید کرد و افزود: آموزش و پرورش انتقال دهنده فرهنگ‌ها مفاهیم دینی در جامعه و به ویژه برای نسل آینده است.

وی با عنوان اینکه برنامه توسعه در آموزش و پرورش باید طراحی و اجرا شود، ادامه داد: بررسی آموزش و پرورش دیگر استان‌ها که شاخص‌هایی ارتقا یافته دارند می‌تواند نقش مهمی در بازآفرینی نظام تعلیم و تربیت آموزش و پرورش خوزستان داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش یک شورای اثر گذار است، گفت: جلسات شورای آموزش و پرورش باید به صورت مستمر برگزار شوند.

کد مطلب 6001995

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