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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۵۵

سخنگوی آتش نشانی کرج خبر داد؛

حریق کارگاه غیرمجاز شارژ گاز LPG در مهرشهر

حریق کارگاه غیرمجاز شارژ گاز LPG در مهرشهر

کرج- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: حریق کارگاه غیرمجاز شارژ گاز LPG در آق تپه مهرشهر با تلاش ۳۰ نیروی آتش‌نشانی اطفا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سمیعی مطرح کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از آتش سوزی کارگاه غیرمجاز شارژ گاز LPG در آق تپه مهرشهر مطلع شدیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج عنوان کرد: بلافاصله ۳۰ نفر نیروی عملیاتی به همراه هشت دستگاه خودرو از ۶ ایستگاه عملیاتی برای اطفای این حریق به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: آتش سوزی در یک چهاردیواری به متراژ حدوداً ۵۰۰ متر رخ داده بود که با کاربری انبار، فروش و شارژ سیلندرهای ال پی جی فعالیت می‌کرد و تعداد زیادی سیلندر گاز مایع ۳۰ کیلویی در آن نگهداری می‌شد.

سمیعی توضیح داد: این انفجار منجر به حریق و تخریب شیشه و دیوارهای ملک مجاور و حریق دو دستگاه نیسان شده و با تلاش آتش نشانان حریق کاملاً اطفا و موقعیت حادثه ایمن سازی شد. این حادثه مصدوم نداشت.

کد مطلب 6001999

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