تکرار درخواست آمریکا از ایران درباره کارمند سابق "اف بی آی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"تام کیسی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که ایران تحقیقاتی درباره "رابرت لوینسون" آغاز کرده، اما نتایج تحقیقاتش را در اختیار واشنگتن یا خانواده وی قرار نمی دهد.

وی افزود: ما فکر می کنیم که خانواده لوینسون و ما باید از تمام اطلاعات دولت ایران آگاهی داشته باشیم.

همسر و پسر لوینسون قصد دارند به زودی به ایران سفر کنند.

لوینسون 59 ساله که در سال 1998 میلادی از "اف.بی.آی" بازنشسته شده، در ماه مارس در سفری به جزیره کیش ناپدید شد.



28 فروردین پیش از ادعای مفقود شدن وی در جنوب ایران فاش شد که لوینسون با مقامهای آمریکایی در دبی دیدار کرده است.



اگرچه آمریکا در پی ادعای مفقود شدن مامور سابق اف بی آی در جنوب ایران، خواستار ارائه اطلاعات بیشتر از سوی تهران در این زمینه شده است،اما افشای دیدار وی با مقامهای کنسولگری آمریکا در دبی، بر ابهامات مربوط به پرونده افزوده است.



سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از ارائه نشدن اطلاعاتی از سوی تهران درباره مفقود شدن "رابرت لوینسون"، مامور سابق" اف بی آی " که به دنبال سفر یک ماه پیش وی به جزیره کیش در ایران اتفاق افتاد، ابراز ناامیدی کرده بود.

شون مک کورمک ادعا کرده بود: ما پیام دیگری را نیز از طریق "سوئیس" به دولت ایران مبنی بر ارائه اطلاعاتی درباره محل "لوینسون" فرستادیم .

وی مدعی شده بود: بر اساس اطلاعاتی که ما تا کنون به دست آورده ایم؛ معتقدیم که وی هنوز در ایران است و از دولت ایران خواسته ایم که در این باره به ما توضیح بدهد.

این درحالی است که ایران 4 آوریل از واشنگتن درباره این مامور درخواست جزئیات بیشتری کرده بود که هنوز از سوی آمریکا ارائه نشده است.

این در حالی است که فاکس نیوز اوایل اردیبهشت تاکید کرده بود که مامور سابق اف بی آی به آمریکا بازگشته است .

به گزارش این رسانه آمریکایی،"رابرت لوینسون" مامور سابق اف. بی. آی که ادعا می شد در جنوب ایران ناپدید شده ،به آمریکا بازگشته است.

پیش از این بیشتر مقامهای آمریکایی بدون ارائه دلیل و مدرک مدعی شده بودند که این مامور در ایران مفقود شده است.

بر اساس این گزارش، ایران در همان زمان که مقامهای آمریکایی جوسازی ‌های گسترده ‌ای را در این زمینه به راه انداخته بودند، تاکید کرد که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر این که این مامور آمریکایی وارد ایران شده باشد، وجود ندارد.

یادآور می شود "شون مک کور مک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 14 فروردین ماه ادعا کرده بود : یکی از کارمندان سابق اف.بی.آی که به منظور انجام کارهای تجاری به ایران سفر کرده بود؛ از ماه مارس میلادی در جنوب این کشور مفقود شده و خانواده و کارفرمای وی نیز از وضعیتش بی اطلاع هستند.

