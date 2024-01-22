به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار بعد از ظهر دوشنبه در پایان دومین روز از سفر خود به استان کرمانشاه در حاشیه بازدیدها در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با بازدیدهای میدانی که طی این ۲ روز انجام گرفت در استان کرمانشاه ظرفیت‌های خوبی یه لحاظ جنبه‌های اقتصادی دارد و همچنین با مرزهای خوبی همچون خسروی و پرویزخان در همسایگی کشور عراق گزارش خوبی از صادرات و ترانزیت ارائه شد که با برنامه ریزی و پیگیری‌ها طرح جامع مرزها در این ۲ مرز در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مرز خسروی مهمترین دروازه ورود به کربلا در ایام اربعین است، افزود: در این راستا اتفاقات خوبی برای تفکیک بخش‌های ترانزیت کالا و حمل بار از مسیر مسافری افتاده که این امر کمک خوبی به توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از زنجیره‌های راهبردی استان برای رسیدن به اهداف مشخص شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور تصریح کرد: یکی از اهداف استان کرمانشاه توسعه گردشگری بوده که اکنون توجه خوبی به این صنعت در حال انجام است و باعث راه اندازی سایت‌های گردشگری در استان شده که این اقدام هم برای فضای نشاط بخش استان و هم برای بیتوته کردن مسافران اربعین و گردشگران اثر بخش است و بر اساس سند گردشگری بیش ۳۲ شغل مستقیم و غیر مستقیم ۶۴ را خواهیم داشت.

کوشش تبار عنوان کرد: همچنین طی نشست‌های انجام شده در حوزه مبادلات مرزی و تسریع و رفع مبانی کارگروه با حضور بخش خصوصی گفتگوهایی انجام گرفت که با ایده‌های بخش خصوصی حتی برخی از این ایده‌ها قابلیت اجرایی در سطح ملی قابل پیگیری است و در ادامه به تعهدات ارزی این بخش‌ها، توجه جدی به پایانه‌های مرزی، راه اندازی آزمایشگاه استاندارد مرزی و زیر ساخت‌ها مطرح شد.

وی با تاکید به پشتیبانی از بخش خصوصی تاکید و ادامه داد: در سطح ملی در حوزه اقتصادی و با بانک مرکزی مراوداتی در این زمینه برای رفع موانع و مشکلات خواهیم داشت و سعی بر تاکید اولویت این استان خواهیم داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور به پیشتازی استان کرمانشاه در کشور نسبت به فعالیت‌های مرزی و بازارچه‌های مرزی اشاره و یادآور شد: افتتاح بازارچه مرزی به منظور رفع مشکلات و رونق اقتصاد مرز نشینان و همچنین حذف واسطه‌ها باید انجام و در دستور کار قرار گیرد تا کمکی به مهار تورم در حوزه مواد خوراکی و کالاهای اساسی صورت گیرد که در این مسیر شهرداری‌ها، فرمانداران و سایر دستگاه‌های مربوطه با حمایت‌های لازم باید در جهت ارائه محصولات با کیفیت مطلوب در مرزی‌ترین نقطه همکاری کنند.

کوشش تبار در پایان نیز بیان کرد: یکی از نکات دیگر استان زنجیر اقتصادی نخود است که طی بازدیدهای انجام گرفته توجه ویژه‌ای به این حوزه صورت گرفته که در حال حاضر این استان با ۱۵۰ هزار هکتار زمین زیر کشت و تولید بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول جامعه هدف گسترده‌ای داشته که با ایجاد و تکمیل زنجیره‌های تولید تا صادرات امکان استفاده بهتر را هر چه زودتر در این حوزه داشته باشند.