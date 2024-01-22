سربند هزارسنگر بر پیشانی آمل درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی شامگاه دوشنبه در همایش ملی حماسه ششم بهمن در دانشگاه مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره مقاومت ماندگار مردم آمل افزود: مردم منطقه با دست خالی و با داس و تبر و با کیسه و شن و سنگرهایی که ایجاد کردند، مقابل نفاق و عوامل استکبار با اراده آهنین ایستادند و بصیرت مردم آمل را باید همواره به عنوان یک افتخار در تاریخ ایران اسلام انقلاب جاویدان بدانیم.

وی با اظهار اینکه همیشه سربند هزار سنگر بر پیشانی مردم آمل می‌درخشد، تصریح کرد: برای اولین بار برای حماسه ششم بهمن همایشی برگزار و مقالاتی تهیه و ارسال شده است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران با تاکید بر اینکه باید پدیدارشناسانه به حماسه ملی ۶ بهمن آمل نگاه کرد، گفت: باید نسبت به این حماسه نگاه فراملی داشته باشیم زیرا انقلاب اسلامی متکی بر مردم و مصداق بارز آن حماسه ششم بهمن آمل است.

گرجی با اشاره به اینکه حضرت امام راحل از حماسه ششم بهمن آمل در وصیت‌نامه الهی و سیاسی خویش یاد کرده‌اند، گفت: مردمی بودن این حماسه ویژگی برجسته آن است.

مردم در انقلاب اسلامی حماسه گردان هستند

وی با عنوان اینکه در انقلاب اسلامی مردم همیشه حماسه گردان و میدان دار هستند، گفت: دبیرخانه دائمی حماسه ششم بهمن آمل توسط جمعی از یادگاران دفاع مقدس در استان راه‌اندازی شده است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران از محققان و پژوهشگران خواست تا همه ابعاد حماسه ششم بهمن آمل را بررسی کنند و گفت: لازم است هر ماه یک کرسی علمی در آمل برگزار شود زیرا این حماسه باید تبیین شود و باید با پشتوانه علمی و مبتنی بر فکر و اندیشه باشد.

وی گفت: مطالعات حماسه ششم بهمن آمل باید با تکیه بر مسائل فرهنگی از جمله نقش بازاریان، مادران معلمان و کارگران بررسی شود و حماسه ششم بهمن آمل با عنوان عبرت‌های تاریخی الگوساز می‌تواند مدل باشد.

گرجی گفت: حماسه ششم بهمن آمل باید توسط مردم زنده نگه داشته شود و برای این کار نیازمند گفتمان سازی جدید هستیم و در این راه زبان انتقال پیام بسیار مهم است.

وی نقش هنرمندان و فرهیختگان را در تبیین و انتقال پیام حماسه ششم بهمن آمل برجسته توصیف کرد و گفت: ما باید داشته‌هایمان را برای نسل امروزی روشن کنیم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: این دوره انتخابات دارای حساسیت‌ها و اهمیت زیادی است زیرا دشمن از مدت‌ها قبل ستاد تخریب انتخاباتی را تشکیل داده است با تمام تلاش را به کار گرفتند تا حضور مردم را کمرنگ کنند.

وی با اشاره به طراحی چهار راهبرد انتخاباتی از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: همه ما باید برای تحقق چهار راهبرد به ویژه مشارکت مردم برنامه‌ریزی داشته باشیم.