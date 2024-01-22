به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه و طی حکمی از سوی علیرضا فخاری، استاندار تهران پیرو مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر قلعه نو «سیامک علیجانی» به عنوان سومین شهردار قلعه نو منصوب شد.

بر اساس این گزارش طی جلسه‌ای با حضور مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه ری در محل ساختمان شهرداری، حکم انتصاب «سیامک علیجانی» به وی ابلاغ شد.

گفتنی است که در این مراسم از زحمات «سید ابوطالب حسینی» به جهت تصدی پست سرپرستی شهرداری طی شش ماه گذشته و همچنین «ایرج گودرزی» به جهت ۲ سال تصدی پست شهرداری قلعه نو تقدیر به عمل آمد.