به‌ گزارش‌ خبرگزاري "مهر" ، به نقل از خبرگزاري‌ فرانسه‌ از پاريس‌، به جز حادثه روز گذشته ( چهارشنبه 29 بهمن 1382 ، 18 فوريه 2004 ) در ايستگاه خيام نيشابور در جمهوري اسلامي ايران ، مهمترين فجايع ‌15‌ سال‌ گذشته‌ در ميان حوادث مربوط به راه آهن در جهان‌ به شرح زير است‌ .

‌4‌ ژوئن‌ ‌1989‌ در اتحاد جماهير شوروي‌ سابق‌ : ‌انفجار گاز و آتش‌ سوزي‌ ناشي‌ از آن‌ در ايستگاه‌ آشا اوفا واقع در ‌1200‌ كيلومتري‌ شرق‌ مسكو در زمان‌ تلاقي‌ دو قطار ‌645‌ كشته‌ بر جا گذاشت‌ كه‌ ‌181‌ تن‌ از كشته‌ شدگان‌ كودك‌ بودند‌.

‌9‌ اوت‌ ‌1989‌ در مكزيك‌‌:‌ در ايالت‌ سينائولا واقع در ‌1100‌ كيلومتري‌ مكزيكو پلي‌ در هنگام‌ عبور يك‌ قطار فرو ريخت‌ ‌.‌ در اين‌ حادثه‌ ‌104‌ تن‌ جان‌ خود را از دست‌ دادند‌.

‌4‌ ژانويه‌ ‌1990‌ در پاكستان‌ ‌: برخورد بين‌ يك‌ قطار با ‌1500‌ مسافر و يك‌ قطار حامل‌ كالا در نزديكي‌ ايستگاه‌ سانگي‌ واقع در ‌512‌ كيلومتري‌ شمال‌ كراچي‌ بيش‌ از ‌350‌ كشته‌ و ‌700‌ زخمي‌ برجاي‌ گذاشت‌.

‌8‌ ژوئن‌ ‌1991‌ در پاكستان‌ : ‌ برخورد بين‌ يك‌ قطار مسافربري‌ و يك‌ قطار باري‌ در ايستگاه‌ قوتكي‌ در ‌600‌ كيلومتري‌ كراچي‌ به‌ گفته‌ مقامات‌ اين‌ كشور ‌50‌ كشته‌ و به‌ نوشته‌ مطبوعات‌ بين‌ ‌100‌ تا ‌200‌ كشته‌ برجاي‌ گذاشت‌‌.

6‌ سپتامبر ‌1991‌ در كنگو ‌: دو قطار در مسير كنگو اوسئان‌ ‌ برازاويل‌ پوانت‌ نوار‌ با يكديگر برخورد كردند كه‌ بر اثر آن‌ بيش‌ از ‌100‌ تن‌ جان‌ خود را از دست‌ دادند.

‌30‌ ژانويه‌ ‌1993‌ در كنيا: ‌ قطاري‌ پس‌ از فرو ريختن‌ پلي‌ در نزديكي‌ دراجاني‌ واقع در ‌200‌ كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ نايروبي‌ در رودخانه‌ سقوط مي‌كند ‌. در اين‌ حادثه‌ ‌140‌ تن‌ جان‌ خود را از دست‌ مي‌دهند.

‌22‌ سپتامبر ‌1994‌ در آنگولا :‌ قطاري‌ در استان‌ اويلا واقع در جنوب‌ اين‌ كشور از خط خارج‌ مي ‌شود.‌ دراين‌ حادثه‌ ‌300‌ تن‌ كشته‌ و ‌147‌ تن‌ زخمي‌ مي‌شوند‌.

‌30‌ دسامبر ‌1994‌ در ميانمار:‌ قطاري‌ در پي‌ عمل‌ نكردن‌ ترمزها در مسير ماندالي‌ - ميتكينيا به‌ رودخانه‌ سقوط مي‌كند كه‌ بر اثر آن‌ ‌102‌ تن‌ جان‌ خود را از دست‌ مي‌دهند‌.

‌20‌ اوت‌ ‌1995‌ در هند :‌ بر اثر برخورد دو قطار در فيروز آباد در نزديكي‌ اگرا واقع در شمال‌ هند ‌305‌ تن‌ كشته‌ و ‌344‌ تن‌ زخمي‌ شدند.

‌3 مارس‌ ‌1997‌ در پاكستان‌: ‌ بر اثر خارج‌ شدن‌ پنج‌ واگن‌ قطاري‌ كه‌ از پيشاور واقع در شمال‌ شرقي‌ اين‌ كشور به‌ كراچي‌ مي‌آ مد دست‌ كم‌ ‌121‌ تن‌ كشته‌ شدند‌.

‌14‌ سپتامبر ‌1997‌ در هند ‌:‌ بر اثر سقوط پنج‌ واگن‌ يك‌ قطار اكسپرس‌ در رودخانه‌اي‌ در ايالت‌ مديا پرادش‌ دست‌ كم‌ ‌100‌ تن‌ جان‌ خود را از دست‌ دادند و ‌200‌ تن‌ زخمي‌ شدند‌.

‌14‌ فوريه‌ ‌1998‌ در كامرون‌ ‌:‌ دست‌ كم‌ ‌220‌ تن‌ در انفجار دو واگن‌ حامل‌ بنزين‌ پس‌ از خارج‌ شدن‌ يك‌ قطار نفت‌ كش‌ در حومه‌ يائونده‌ دست‌ كم‌ ‌220‌ تن‌ كشته‌ شدند.

‌3‌ ژوئن‌ ‌1998‌ در آلمان‌ ‌:‌ بر اثر خارج‌ شدن‌ يك‌ قطار سريع السير در مسير مونيخ‌ واقع در جنوب‌ آلمان‌ به‌ هامبورگ‌ در شمال‌ اين‌ كشور ‌101‌ نفر كشته‌ و ‌88‌ تن‌ زخمي‌ شدند‌.

‌26‌ نوامبر ‌1998‌ در هند :‌ بر اثر برخورد بين‌ دو قطار كه‌ يكي‌ از آنها در نزديكي‌ خانا درايالت‌ پنجاب‌ از خط خارج‌ شده‌ بود ‌209‌ نفر كشته‌ شدند‌.

‌2‌ اوت‌ ‌1999‌ در هند :‌ ‌285‌ نفر بر اثر برخورد دو قطار مسافربري‌ در ايستگاه‌ گيزال‌ در بنگال‌ غربي‌ واقع در شرق‌ هند كشته‌ شدند‌ .

20 فوريه‌ ‌2002‌ در مصر :‌ در آتش‌ سوزي‌ قطاري‌ در مسير قاهره‌ اسوان‌ در نزديكي‌ شهر الايه‌ ‌361‌ نفر جان‌ خود را از دست‌ دادند و ‌66‌ نفر زخمي‌ شدند.

‌25‌ مه‌ ‌2002‌ در موزامبيك‌ ‌: بر اثر خارج‌ شدن‌ قطاري‌ از ريل‌ در نزديكي‌ ماپوتو ‌193‌ تن‌ كشته‌ و ‌169‌ نفر زخمي‌ شدند.

‌24‌ ژوئن‌ ‌2002‌ در تانزانيا:‌ بر اثر خارج‌ شدن‌ قطاري‌ مسافربري‌ از ريل‌ در منطقه‌ دودوما واقع در مركز اين‌ كشور ‌288‌ تن‌ كشته‌ شدند.

‌9‌ سپتامبر ‌2002‌ در هند :‌ بر اثر خروج‌ قطاري‌ اكسپرس‌ از ريل‌ بر روي‌ پل‌ و سقوط آن‌ به‌ درون‌ رودخانه‌اي‌ در ايالت‌ بيهار ‌119‌ تن‌ كشته‌ شدند.

‌19‌ فوريه‌ ‌2003‌ در كره‌ جنوبي‌ :‌ آتش‌ سوزي‌ عمدي‌ در مترو دايگو واقع در جنوب‌ شرقي‌ اين‌ كشور ‌198‌ كشته‌ و ‌147‌ زخمي‌ برجاي‌ گذاشت‌‌.