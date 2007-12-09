تحصن یکی از اعضای شورای شهر سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جلال شریعتی یکی از اعضای شورای شهر سنندج در اعتراض به اختلافات به وجود آمده در بین اعضای شورای این شهر و عدم به توافق رسیدن این اعضا برای معرفی شهردار این شهر از روز گذشته دست به تحصن زده است.

شریعتی صبح امروز در این زمینه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: من تا حصول نتیجه و به توافق رسیدن اعضای شورا مبنی بر معرفی شهردار، محل شورا را ترک نخواهم کرد.

وی دلیل این کار خود را اعتراض به اختلافات به وجود آمده بین اعضای شورای شهر سنندج دانست و خاطر نشان کرد: ما به عنوان نماینده مردم سنندج وظیفه داریم تا برای ارائه خدمت به مردم تلاش کنیم اما بعضی از اعضای شورا فقط در فکر منافع خود بوده و خدمت به مردم که ماهیت اصلی تشکیل شوراهاست را فراموش کرده اند.

شهر سنندج، مرکز استان کردستان، مدت هفت ماه است که شهردار ندارد و تاکنون چندین نفر به عنوان شهردار معرفی شدند اما به دلیل اختلافات شدیدی که در میان اعضای شورا وجود دارد تاکنون به نتیجه ای در این خصوص دست نیافته اند.