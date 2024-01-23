  1. استانها
  2. قم
۳ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۵۳

معاون سیاسی، امنیتی استاندار قم:

انتخابات در قم به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود

انتخابات در قم به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود

قم- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در استان قم به عنوان پایلوت کشوری به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی زاده عصر دوشنبه در نشست مدیران رسانه استان قم که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و با موضوع افزایش مشارکت مردم در انتخابات برگزار شد گفت: امام راحل با نفس مسیحایی خود موجب شد تا نسل جوان آن دوران، خود را بشناسد و در مسیر آرمان‌های امام و انقلاب قدم بردارد و نباید فراموش کرد که این کشور در چه وضعیتی قرار داشته و امروز در چه جایگاهی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم افزود: رسانه‌ها دیدبانان نظام هستند و باید وضعیت دشمن را در جنگ ترکیبی سخت امروز، رصد دقیق کرد و دستاوردهای نظام اسلامی را برای جامعه تبیین کنند.

حاجی زاده با بیان اینکه باید انسجام داخلی را تقویت کرد افزود: همه گروه‌ها و جریان‌ها باید در راستای حفظ و حراست از نظام اسلامی در میدان حضور داشته باشند، چرا که این نظام اسلامی محصول خون هزاران شهید است و اختلاف نظرهای داخلی و انتقادها نباید موجب سو استفاده دشمنان خارجی شود.

وی بیان کرد: روزانه ۴ میلیون پست فارسی در شبکه‌های اجتماعی مطرح، زده می‌شود که ۲ میلیون پست آن علیه نظام اسلامی است و امروز نیز تمرکز دشمن بر روی کاهش مشارکت در انتخابات است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بیان کرد: انتخابات در قم به عنوان پایلوت کشور به صورت تمام الکترونیک می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در ادامه افزود: مهندسی انتخابات در کشور ما امکان پذیر نیست و باید تلاش کرد تهدیدات دشمن را به درستی بشناسیم و کارکردهای داخلی کشور را تقویت کرد.

وی اضافه کرد: دشمنان برای آنکه انتخابات ضعیفی برگزار شود تلاش دارند تا در نهایت اینگونه القا کنند که مردم رغبتی به نظام اسلامی ندارند.

حاجی زاده اضافه کرد: ایجاد اختلافات داخلی و غفلت از انتخابات با مباحث امنیتی و انتشار نظرسنجی‌های غیر واقعی از جمله حربه‌های دشمنان در عرصه کاهش مشارکت مردم در انتخابات است.

کد مطلب 6002141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه