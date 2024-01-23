انتخابات در قم به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی زاده عصر دوشنبه در نشست مدیران رسانه استان قم که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و با موضوع افزایش مشارکت مردم در انتخابات برگزار شد گفت: امام راحل با نفس مسیحایی خود موجب شد تا نسل جوان آن دوران، خود را بشناسد و در مسیر آرمان‌های امام و انقلاب قدم بردارد و نباید فراموش کرد که این کشور در چه وضعیتی قرار داشته و امروز در چه جایگاهی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم افزود: رسانه‌ها دیدبانان نظام هستند و باید وضعیت دشمن را در جنگ ترکیبی سخت امروز، رصد دقیق کرد و دستاوردهای نظام اسلامی را برای جامعه تبیین کنند.

حاجی زاده با بیان اینکه باید انسجام داخلی را تقویت کرد افزود: همه گروه‌ها و جریان‌ها باید در راستای حفظ و حراست از نظام اسلامی در میدان حضور داشته باشند، چرا که این نظام اسلامی محصول خون هزاران شهید است و اختلاف نظرهای داخلی و انتقادها نباید موجب سو استفاده دشمنان خارجی شود.

وی بیان کرد: روزانه ۴ میلیون پست فارسی در شبکه‌های اجتماعی مطرح، زده می‌شود که ۲ میلیون پست آن علیه نظام اسلامی است و امروز نیز تمرکز دشمن بر روی کاهش مشارکت در انتخابات است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بیان کرد: انتخابات در قم به عنوان پایلوت کشور به صورت تمام الکترونیک می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در ادامه افزود: مهندسی انتخابات در کشور ما امکان پذیر نیست و باید تلاش کرد تهدیدات دشمن را به درستی بشناسیم و کارکردهای داخلی کشور را تقویت کرد.

وی اضافه کرد: دشمنان برای آنکه انتخابات ضعیفی برگزار شود تلاش دارند تا در نهایت اینگونه القا کنند که مردم رغبتی به نظام اسلامی ندارند.

حاجی زاده اضافه کرد: ایجاد اختلافات داخلی و غفلت از انتخابات با مباحث امنیتی و انتشار نظرسنجی‌های غیر واقعی از جمله حربه‌های دشمنان در عرصه کاهش مشارکت مردم در انتخابات است.