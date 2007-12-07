قوانین حقوق بشر تنها تامین کننده خواسته های استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین صادقی در خطبه های نماز جمعه امروز بیرجند با اشاره به روز جهانی حقوق بشر اظهار داشت: در قانون حقوق بشر، حقوق قدرتمندان و زورگویان، جایگزین حقوق انسانها شده است.

وی با بیان اینکه جای تأسف است که یک مسلمان با زیر پا گذاشتن حقوق و خط مشی اسلامی، خود را سر سپرده حقوق به ظاهر بشری جهان استکبار نشان دهد، از این امر به عنوان عینیت نفاق در جامعه اسلامی یاد کرد.

صادقی با اشاره یه عنایت ویژه الهی به ملت و دولت ایران خاطرنشان کرد: شرکت رئیس جمهور ایران در اجلاس خلیج فارس علی رغم همه مخالفت های آمریکا و اسرائیل، دستاورد بزرگی برای ایران اسلامی در مقابل کفر به دنبال داشت.

خطیب جمعه بیرجند، با اشاره به گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در خصوص عدم وجود فعالیت های هسته ای در ایران تصریح کرد: با وجود تلاش گسترده دولتمردان آمریکا برای ایجاد سیاه نمایی از کشور ایران، این گزارشات بار دیگر دروغ پردازی های بوش را برای جهانیان آشکار کرد.

وی افشای این گونه اطلاعات را از سوی دستگاه های اطلاعاتی آمریکا نه به دلیل صداقت آنها بلکه نشانگر فشار جدید داخلی آمریکا برای توقف سیاست های نادرست دولتمردان این کشور در سطح جهان دانست.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به اعتراف مجامع بین المللی در خصوص متجاوز بودن حزب بعث در هشت سال جنگ تحمیلی به ایران، عنوان کرد: این اعلام اعتراف باعث شد بار دیگر حقانیت جمهوری اسلامی ایران بر جهانیان آشکار شود.

وی با اشاره به موفقیت دانشمندان ایرانی در ساخت موشک عاشورای 3 یادآور شد: امروز، پیشرفت های چشمگیر علمی و نظامی ایران، خواب را از چشمان استکبار جهانی و بدخواهان نظام گرفته است به گونه ای که هیچ چاره ای جز پذیرفتن ایران قدرتمند، ندارند.

وی از 16 آذر ماه به عنوان نماد حضور دانشجویان در عرصه های مختلف کشور به خصوص مبارزه با سلطه جویی های آمریکا یاد کرد و افزود: حضور یکپارچه دانشجویان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس، تقدیم شهدای ارزشمند در این عرصه و حضور دانشجویان درعرصه سازندگی، استقلال و پیشرفت، سند افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران است.