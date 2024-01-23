به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری دوشنبه شب در نشست شوری اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) رویداد بزرگی و بی نظیری بود که تحول عظیمی در جهان ایجاد کرد و باید به نحو شایسته جشن گرفته و گرامی داشته شود.

فرماندار گناوه اضافه کرد: انقلاب اسلامی متعلق به همه مردم است و به گروه و جناح خاصی تعلق ندارد و جشن‌های گرامیداشت این ایام با ایجاد شور و نشاط و شادابی در محلات و به صورت مردمی و با شکوه هر چه تمام تر برگزار و از مردم برای حضور در جشن‌ها دعوت شود.

وی بیان کرد: همزمان با دهه مبارک فجر و جشن‌های چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه ادارات شهرستان گناوه جشن این ایام مبارک را به تناسب کارکنان برگزار و فضای داخلی و درب ادارت آذین بندی و مزین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی کنند.

وی گفت: هر اداره مسئول برگزاری برنامه‌های مربوط به حوزه کاری خود در این دهه فجر است و باید با هماهنگی و نظارت فرمانداری برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام شود.

فرماندار گناوه گفت: دهه فجر پیش مقدمه انتخابات است و همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این شهرستان باید آمادگی لازم برای برنامه‌های دهه فجر، انتخابات و ایام تعطیلات پایانی سال و نوروز را داشته باشند.

وی گفت: برگزاری میز خدمت در ایام دهه فجر در دستور کار همه ادارات باشد و در پایگاه‌های مقاومت، مساجد، در روستاها و شهر با حضور بیشتر در بین مردم برگزاری میز خدمت در دستور کار باشد.

فرماندار گناوه افزود: گزارش عملکرد ادارات به صورت بنر درب ادارات شهرستان گناوه نصب و خدمات دولت به همه مردم اطلاع رسانی شود.

وی گفت: مسئولان ادارات از بازنشستگان و فرزندان خود برای حضور در جشن‌ها دعوت کنند و آموزش و پرورش باید در همه مدارس جشن‌های این ایام را تدارک دیده و اجرا کند.

صفری اضافه کرد: بازار، اصناف، شورا و شهرداری همگی همکاری و کمک کنند و جشن مردمی در میدان مرکزی با محوریت مردم برگزار شود.

فرماندار گناوه بر تسهیل و تسریع در انجام امور مردم تاکید و افزود: مردم بهترین قضاوت کننده برای عملکردها هستند و در صورت امکان سامانه طراحی تا مردم به طور مستقیم با مسئولان ادارات در ارتباط و نظرات خود را بیان کنند.

وی اضافه کرد: در اتاق مسئولان به روی مردم باز و با مردم با سعه صدر و درستی برخورد و مشکلات آنها پیگیری کنند.

وی گفت: ادارات شهرستان گناوه مطالب مرتبط با دهه مبارک فجر و انتخابات و دعوت از مردم به حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات را در تابلو اعلانات اداره نصب کنند.

وی بیان کرد: برگزاری نشست با جوانان، ورزشکاران، خانواده شهدا و ایثارگران و رزمندگان، پزشکان و نخبگان در دستور کار قرار گیرد.

وی پروژه‌های مدنظر ادارات و دستگاه‌های اجرایی برای دهه مبارک فجر تا دهم بهمن آماده باشند و در دهه فجر تنها پروژه‌هایی که صد در صد آماده باشند افتتاح خواهند شد.

فرماندار گناوه گفت: ۲۲ بهمن روز اقتدار، پایداری و بالا رفتن بیرق و پرچم اسلام است و همه مردم را باید به حضور در این جشن‌ها دعوت کرد.

وی گفت: کارهای بزرگی در طی ۲ سال دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف در شهرستان گناوه انجام شده است که باید به نحو شایسته به مردم گزارش شود.

حضور در انتخابات ضامن امنیت کشور

وی گفت: حضور حداکثری در انتخابات ضامن امنیت کشور است و اگر امروز آمریکایی‌ها در دریای سرخ و در منطقه جرأت رویارویی با نیروهای مقاومت را ندارند به پشتیبانی و قدرت حضور همراه با آگاهی و بصیرت و هوشیاری ملت ایران در صحنه‌های مختلف و پیوند با ولایت، اسلام، قرآن و اهل بیت است.

صفری با تاکید بر اینکه همه باید خود را برای انتخابات بزرگ، مهم و اثرگذار در یازدهم اسفند ماه امیال آماده کنند بیان کرد: ملت ایران بار دیگر با حضور حداکثری در انتخابات یازدهم اسفند، قدرت، صلابت دینداری و وفاداری خود به انقلاب و اسلام را نشان خواهند داد و به دنیا اثبات خواهند کرد که مشکلات اقتصادی و مسائل دنیوی هیچگاه بین ملت ما با انقلاب و دین و اسلام فاصله نخواهد انداخت.

وی گفت: همه ما با افتخار سرباز و در خدمتم ولایت فقیه و رهبری هستیم و بر اساس و تحت فرمان ولایت انجام وظیفه خواهیم کرد.

