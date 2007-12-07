امریکا با تشکیل اتحادیه عرب خواستار به انزوا کشیدن ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امام جمعه موقت کرج امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: کشور ایران قبل از تشکیل جمهوری اسلامی ترس امریکا از این نظام خواستار شکل گیری اتحاد عرب شد.

وی افزود: از آنجا که هیچ یک از کشورهای عربی قدرت و توان لازم را به منظور کنترل شرایط منطقه نداشتند، امریکا با حمایت از اتحادیه عرب خود را وارد جریانهای منطقه کرد.

سعادت خاطرنشان کرد: پس از اجلاس آناپولیس، کشورهای عربی متوجه اشتباه خود شدند و به سمت ایران روی آوردند و از بسیاری از سیاست های ایران حمایت کردند.

وی با اشاره به تخریب چهره ایران در میان کشورهای همسایه یادآور شد: امریکا با تبلیغات گسترده سعی کرد کشورهای عربی را از ایران بترساند و ایران را به ساخت بمب هسته ای و اتمی متهم کند اما امروز دنیای عرب می داند که کشورهای ایران به دنبال انرژی هسته ای به منظور فعالیت های صلح آمیز است.