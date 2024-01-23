هزار معلم استان فارس به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان ایمانی فر در آئین اعزام یک هزار معلم از سراسر استان فارس که در اقدامی هماهنگ و با رمز مقدس یا علی ابن ابیطالب از چهارده نقطه استان به اردوی راهیان نور و پیشرفت در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در استان خوزستان اعزام شدند گفت: این کاروان بزرگترین کاروان اعزام معلمان کشور به اردوی راهیان نور و پیشرفت محسوب میشود.
رییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس گفت: رمز آغاز این اقدام بزرگ فرهنگی در استان توسط سرهنگ هاشم جمالی؛ جانشین فرماندهی سپاه فجر استان فارس اعلام شد.
ایمانی فر با اشاره به اینکه این کاروان مشتمل بر ۲۳ دستگاه اتوبوس است گفت: ۹ دستگاه اتوبوس متعلق به معلمان آقا و مابقی نیز ویژه بانوان فرهنگی است.
رییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس گفت: یادواره شهدای معلم استان فارس که پیش یادواره کنگره بزرگ امیران، سرداران و پانزده هزار شهید استان فارس نیز میباشد در روز دوم این اردو در خرمشهر با حضور مسؤولین کشوری و استانی و معلمان شرکت کننده در این اردو برگزار میشود.
ایمانی فر گفت: بیش از چهارهزار و ۲۱۲ شهید معلم و دانش اموز در استان فارس وجود دارند که این امار قریب به یک سوم شهدای استان فارس را تشکیل میدهند.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان فارس گفت: بازدید از منطقه عملیاتی علقمه، هویزه و چزابه و حضور در معراج شهدای اهواز از دیگر برنامههای پیش بینی شده در این اردو میباشد.
ایمانی فر بااشاره به اینکه بخشی از هزینههای این اردو برعهده خود معلمان شرکت کننده است گفت: معلمان استقبال چشمگیری از این اردو داشتند به نحوی که بلافاصله پس از اعلام اغاز ثبت نام، تقریباً ظرفیت تکمیل شد.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان فارس گفت: این دومین اعزام معلمان به اردوهای راهیان نور و پیشرفت در سال جاری است و انشالله کاروانهای بعدی معلمان هم در هفتههای آینده به این اردوها اعزام خواهند شد.
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