آیه روز:
اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة و رزق کریم .
مؤمنان واقعى و حقیقى فقط آنانند (پرهیزکاران و صالحان)، براى ایشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانى است .
سوره انفال، آیه 4
ذکر روز سه شنبه:
احادیث امروز:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
احب الاعمال الی الله أدومها وان قل .
محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک باشد .
صحیح مسلم ، کتاب صلاة المسافرین و قصرها ، ح 1305
امام علی(ع) در نهج البلاغه:
طوبی لمن ذکر المعاد ، و عمل للحساب ، وقنع بالکفاف ، و رضی عن الله .
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب عمل کند و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد .
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