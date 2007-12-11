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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۸:۲۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة و رزق کریم .

مؤمنان واقعى و حقیقى فقط آنانند (پرهیزکاران و صالحان)، براى ایشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانى است .

سوره انفال، آیه 4

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

احب الاعمال الی الله أدومها وان قل .

محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک باشد .

صحیح مسلم ، کتاب صلاة المسافرین و قصرها ، ح 1305

امام علی(ع) در نهج البلاغه:

طوبی لمن ذکر المعاد ، و عمل للحساب ، وقنع بالکفاف ، و رضی عن الله .

خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب عمل کند و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد .

کد مطلب 600234

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