آیه روز:

اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة و رزق کریم .

مؤمنان واقعى و حقیقى فقط آنانند (پرهیزکاران و صالحان)، براى ایشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانى است .

سوره انفال، آیه 4

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

احب الاعمال الی الله أدومها وان قل .

محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک باشد .

صحیح مسلم ، کتاب صلاة المسافرین و قصرها ، ح 1305

امام علی(ع) در نهج البلاغه:

طوبی لمن ذکر المعاد ، و عمل للحساب ، وقنع بالکفاف ، و رضی عن الله .

خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب عمل کند و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد .