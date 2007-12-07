گزارش تروئیکای کوزوو به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس،"بان کی مون"دبیرکل سازمان ملل متحد امروز دردیداربا نمایندگان تروئیکای کوزوو در مذاکرات حل مسئله تعیین موقعیت حقوقی کوزوو، گزارش آنها در این باره را دریافت خواهد کرد.

در همین رابطه، بان کی مون روز گذشته به خبرنگاران گفت: من فعلا از محتوای گزارش اطلاعی ندارم. من آن را مطالعه کرده و سپس با مشاوران خود و سفرای کشورهای عضو سازمان ملل متحد در باره آن را بررسی خواهم نمود.

"فرنک اویزنر" نماینده آمریکا در تروئیکای کوزوو معتقد است که حل مسئله حقوقی کوزوو از طریق مذاکرات میان پریشتینا و بلگراد امکان پذیر نیست. اویزنر در گفتگو با خبرنگاران گفت : ما نتوانستیم راه حلی پیدا کنیم. در این گزارش مواضع مغایر صربها و آلبانیهای کوزوو و همچنین پیشنهادهایی که از سوی آن رد شده، آمده است.

بر اساس این گزارش، بلگراد آماده است که خودمختاری گسترده ای به کوزوو ارائه دهد، اما اصرار دارد که این منطقه باید بخشی از صربستان باقی بماند؛ رهبران آلبانی های کوزوو خواستار استقلال کامل هستند.

به گزارش مهر، تروئیکای کوزوو متشکل از روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا است که مذاکراتی را درباره استقلال کوزوو که با مخالفت روسیه و صربستان روبرو شده است، انجام می دهد.

کوزوو از سال 1999 به وسیله سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اداره می شود و در حال حاضرهشت سال از زمان بمباران ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو می گذرد. در ماه های اخیر "مارتی آهتیساری" کارشناس سازمان ملل متحد، طرحی را برای استقلال کامل این استان از صربستان تهیه کرد تا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رای گذاشته شود، اما تحولات سیاسی سبب شد تا در نهایت این پرونده از دستورکاراین شورا خارج شود.

دراین پیش نویس، چهار ماه به دولت صربستان و آلبانیایی تبارهای کوزوو برای مذاکره فرصت داده شده بود و پس از آن نیز نظارت سازمان ملل متحد بر کوزوو به اتحادیه اروپا واگذار شده و به نوعی شرایط برای استقلال کوزوو فراهم می شد، اما روسیه اعلام کرد هر طرحی را که مورد توافق صربها و آلبانیایی تبارها نباشد، وتو خواهد کرد.