خبرگزاری مهر –گروه استان‌ها: فرش دستبافت بیجار جز با ارزش‌ترین صنایع دستی دیار گروس محسوب می‌شود که شهرت جهانی دارد، اما متأسفانه کارگاه‌های قالی‌بافی و فرش دستبافت مانند گذشته رونق ندارد و فرش‌بافان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.



اینجا بیجار بلندترین شهر بام ایران، سرزمین زنان خستگی ناپذیر، شهری است که در آن زنان گره بر دار قالی می‌زنند تا گره از کار زندگی‌شان باز شود، اینجا بیجار است شهری که در آن زنان پشت دار قالی می‌نشینند و رج به رج، سپیده صبح را به امتداد شب گره می‌زنند و با انگشتان خود روح و جان تازه‌ای به دار قالی می‌بخشند تا منبع درآمد خانواده باشند.



اگر بخواهیم به گذشته برویم و به تاریخ این هنر ارزشمند بنگریم می‌بینیم هنر فرش بافی به ویژه در شهرستان بیجار به هزاره‌های قبل از میلاد بر می‌گردد و فرش بافی با طرح‌های «ماهی درهم»، «گل فرنگ»، «سمن بر»، «مستوفی»، «شاه عباس»، «دار گل»، و «خاتم شیرازی» با رنگ‌های سیر و زنده نماد بارز این هنر است که برخی آثار بر جای مانده هنوز هم زیبایی خاص خودش را دارد.



متأسفانه این روزها صدای دفه قالی بافان بیجاری کمتر شنیده می‌شود که مهمترین دلیل آن می‌تواند مشکلات بیمه‌ای باشد که زندگی را بر آنان خسته کرده است.



بیمه گل سر سبد مشکلات بافندگان است



اینجا در پیچ و خم کوچه‌ها خانه‌ای هست که هنوز هم در آن مادر خانه با عشق گره بر دار قالی می‌زند، مادری که با عشق نخ را بر انگشتان خود می‌پیچد تا گل قالی را به سرانجام برساند و با هر گره‌ای که می‌زند گره‌ای از زندگی خود باز کند.



مهری عباسی فرشباف بیجاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکل عمده صنعت فرشبافی نبود بیمه است و همین امر مهم مورد دلسردی زیادی بانوان گروسی شده است.



وی افزود: عدم حمایت مسوُولان در این راستا موجب دلسردی فعالان قالیبافی شده و گرایش جوانان را به این رشته کم کرده است.



هنرمند بافنده بیجاری عنوان کرد: متأسفانه این روزها فرش بیجار و بافت آن با بی‌مهری مواجه شده است و دیگر کمتر کسی است که بخواهد فرش ببافد و این هنر آرام آرام رو به فراموشی گذارده است.

وی به وضعیت اقتصادی شهرستان بیجار اشاره کرد و افزود: مردم دیار گروس از لحاظ اقتصادی مردمانی ضعیف هستند اما این هنر ارزشمند را که از دیرباز برایشان به ارث رسیده را همچنان حفظ کرده‌اند.

عباسی به اهمیت حمایت از بافندگان اشاره کرد و بیان داشت: حمایت از بافندگان به ویژه در حوزه پرداخت تسهیلات و پوشش بیمه‌ای و به روز کردن دارهای قالی می‌تواند نقطه امید و عطفی برای افزایش تولید و اشتغالزایی باشد.

فرش بافی اقتصاد خانواده را رونق می‌دهد



یکی دیگر از بانوان فرشباف بیجاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرش‌بافی نه یک هنر بلکه برای من به یک عشق تبدیل شده است و این روزها تنها پناه من برای فرار از مشکلات این چهار چوب قالی شده است.

مرضیه جمشیدی افزود: فرش بافی صنعتی است که در کنار کار هنر می‌تواند اقتصاد خانواده را رونق دهد و به مدیریت امور خانواده کمک کند.



وی ادامه داد: مشکل اصلی صنعت فرش بافی در بیجار فقدان پوشش بیمه‌ای است و هر وقت برای بیمه به ادارات مربوطه می‌رویم می‌گویند سهمیه بیمه تمام شده است.



بانوی فرشباف ادامه داد: توجه به مشاغل خانگی موجب کسب رزق حلال و اشتغالزایی می‌شود و مسؤولان در این راستا باید تلاش بیشتری کنند و از لاک شعار دادن بیرون بیاییند و به وعده‌های خود عمل کنند.



فرش بیجار به یک کالای لوکس تبدیل شده است

یکی از فروشندگان فرش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرش بیجار با توجه به هزینه‌های تمام شده امروز، به یک کالای لاکچری تبدیل شده است که کمتر خانواده ایی می‌تواند یک تخته فرش گروس را تهیه کند و در منزل زیر پا اندازد.

علی زندیه افزود: امروزه تابلو فرش‌های کامپیوتری با قیمت‌های پایین‌تر بیشتر مورد خرید هستند و متأسفانه امروزه قیمت بالای فرش دستباف باعث شده تا مردم با خرید این هنر زیبا فاصله بگیرند.

وی ادامه داد: در گذشته که فرش و گلیم دست بافت توسط مادران در خانه تولید می‌شد، مصرف خانگی داشت با ارتباطی که با پا و بدن انسان داشت، بسیاری از بیماری‌های امروزی کمردرد، واریس و دردهای زانو وجود نداشت.

فروشنده بیجاری خاطر نشان کرد: مشتری برای فرش نیست، همه به دنبال تابلو فرش‌های ارزان قیمت و زیبا صرفاً برای هدیه دادن هستند.

کارگاه‌های قالی بافی در بیجار فعال است



رئیس اداره صنعت تجارت و معدن بیجار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به پیشینه دیرین فرش بیجار اشاره کرد و اظهار داشت: هنر بافت قالی در شهرستان بیجار، دارای پیشینه دیرینه ای است وجود قالی‌های قدیمی تاریخی خارج از کشور ایران سند محکمی برای درخشش این هنر است.

میرآقایی به ثبت ملی فرش بیجار اشاره و عنوان کرد: پس از تلاش‌ها و پیگری‌های مستمر، گواهینامه ثبت ملی نشان جغرافیایی فرش بیجار در بیستم تیرماه سال ۹۶ صادر شد.

به گفته میرآقایی در حال حاضر ۲۵ کارگاه غیر متمرکز ۸ کارگاه متمرکز قالی بافی در بیجار وجود دارد و تعداد ۸۱۱ نفر نیز بیمه قالی بافی دارند که قبلاً این آمار بیش از ۱۵۰۰ نفر بوده اما این تعداد به دلایل متعدد از جمله بازنشستگی کاهش داشته است و همچنین تعداد ۸ هزار ۳۰۰ نفر کارت قالی بافی دارند و به فرش بافی مشغول هستند.

وی فرش بیجار را ظرفیتی مناسب و ارزشمند برای توسعه شهرستان دانست و گفت: باید سعی شود تا با رفع موانع تولید میزان بافت فرش را افزایش دهیم و به توسعه اقتصادی شهرستان کمک کنیم.

از مسؤولان و دست اندرکاران صنایع فرش بافی استان کردستان انتظار می‌رود با حمایت از تولید کنندگان فرش دست بافت هر بیشتر صنایع دستی این خطه را به مردم کشور و جهان معرفی کنند چرا که صنعت فرش بافی نقش مهمی در اشتغالزایی در این استان محروم دارد.