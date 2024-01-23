دشمن قصد خنثی کردن قدرت مردم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر ظهر سه شنبه در نشست تبیین جایگاه انتخابات در دوران انقلاب اسلامی اظهار داشت: از رهبر جامعه تا رؤسای قوا و مدیران میانی با واسطه و بدون واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به رشد سیاسی مردم در ۲۰۰ سال اخیر گفت: از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی نقش آفرینی مردم در تبعیت از آموزه‌های دینی در حوزه سیاسی و اجتماعی بی نظیر بوده است.

امام جمعه خارگ به نقش دشمن در خنثی کردن قدرت مردم اشاره کرد: همانگونه که تحریم اقتصادی در فضای بین‌المللی نسبت به جمهوری اسلامی دارند امروز نیز تحریم سیاسی را جهت عدم حضور مردم در انتخابات دارند تا فرصت تغییر از مردم گرفته شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خارگ خطاب به دانش آموزان تصریح کرد: دوران دانش آموزی را همراه با تلاش مضاعف در عرصه علم آموزی و ایجاد مهارت جهت آینده خود و کشور داشته باشید.