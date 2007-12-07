۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۹

/ لیگ برتر واترپلو /

پیروزی ذغال سنگ مقابل دانشگاه آزاد / تساوی دو تیم قعرجدول در تبریز

هفته دوم از دور برگشت هفدهمین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور بعدازظهر امروز جمعه با برگزاری دو مسابقه در تهران و تبریز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز ابتدا دو تیم شهدای ذغال سنگ کرمان و دانشگاه آزاد تهران در استخر آزادی تهران به مصاف هم رفتند. دانشگاه آزاد که در رقابتهای فصل جاری از بازیکنان جوانی سود می برد، باوجود تلاش واترپلوئیست های این تیم نتوانست موفق شود و نتیجه را 6 به 10 به ذغال سنگ کرمان واگذار کرد. این بازی در گروه A برگزار شد.

تیم های شهرداری تبریز و صنعت نفت آبادان دومین مسابقه امروز را در تبریز برگزار کردند. دو تیم که در انتهای جدول گروه B قرار دارند در این مسابقه یک بازی پرگل را به نمایش گذاشتند که در پایان با تساوی 8- 8 همراه بود.

به این ترتیب هفته دوم از دور برگشت هیئت برتر واترپلو با صدرنشینی تیم های ایران توسعه کرج با 13 امتیاز از 7 بازی در گروه A و مناطق نفت خیز جنوب (گچساران) با 10 امتیاز از 5 بازی به پایان رسید.

هفته سوم از دور برگشت پنجشنبه و جمعه هفته آینده با برگزاری 5 مسابقه در شهرهای بندرانزلی، امیدیه، زنجان، شیراز و آبادان در دو گروه دنبال خواهد شد.

