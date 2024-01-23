کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی استان البرز در حال گشت زنی به یک دستگاه تریلر تانکدار در محور کرج - قزوین محدوده کمالشهر مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز مطرح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد تریلر حامل ۳۲ هزار لیتر نفت گاز قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال است که بلافاصله تریلر توقیف و به پلیس اقتصادی استان البرز منتقل شد.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه عنوان کرد: پس از تکمیل پرونده متهم این پرونده به همراه کالای قاچاق تحویل مراجع قضائی شد. پلیس با رصد دائم محورهای مواصلاتی از قاچاق و به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند.