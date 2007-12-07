اشتباهات بازیکنان پرسپولیس باعث تساوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد آشوبی پس از تساوی 2 بر2 تیمش مقابل صباباتری با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم. تا دقایق آخر برتر از صباباتری بودیم، اما روی اشتباهات خودمان پیروزی را از دست دادیم.

وی مصاف با صباباتری را یک بازی سنگین برای تیمش خواند و افزود: اگر می توانستیم پس از گل دوم از 10 نفره شدن صباباتری استفاده کنیم و به گل سوم برسیم، هرگز بازی مساوی نمی شد اما متاسفانه به صبا این شانس را دادیم که بازی را مساوی کند.

آشوبی در خصوص عملکرد تیم داوری گفت: در مورد داوری نظر خاصی ندارم. فکر می کنم عملکرد تیم داوری بد نبود، این ما بودیم که با بازی خود به صباباتری اجازه دادیم که بازی را مساوی کند.