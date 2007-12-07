۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۵۴

لاوروف :

امیدوارم مذاکره با ایران ادامه پیدا کند

وزیر امور خارجه روسیه لحظاتی پیش در بروکسل اعلام کرد که مسکو امیدوار است مذاکرات کشورهای 1+5 با ایران درباره حل پرونده هسته ای تهران ادامه بیابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"سرگئی لاوروف" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : ما امید فراوانی به این نکته داریم که مذاکرات با ایران ادامه یابد.

لاوروف این سخنان را در یک کنفرانس خبری پس از ملاقات با همتایان اروپایی خود در لیسبون بیان می کرد.

به گزارش مهر، با وجود فشارهای آمریکا، روسیه در تلاش است تا پرونده هسته ای ایران را از طریق مسالمت آمیز به سرانجام برساند و از همین رو تا کنون با تشدید فشارها بر تهران و صدور قطعنامه جدید علیه تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد که آمریکا، انگلیس و فرانسه خواهان آن هستند مخالفت کرده است. 

