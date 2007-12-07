امیدوارم مذاکره با ایران ادامه پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"سرگئی لاوروف" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : ما امید فراوانی به این نکته داریم که مذاکرات با ایران ادامه یابد.

لاوروف این سخنان را در یک کنفرانس خبری پس از ملاقات با همتایان اروپایی خود در لیسبون بیان می کرد.

به گزارش مهر، با وجود فشارهای آمریکا، روسیه در تلاش است تا پرونده هسته ای ایران را از طریق مسالمت آمیز به سرانجام برساند و از همین رو تا کنون با تشدید فشارها بر تهران و صدور قطعنامه جدید علیه تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد که آمریکا، انگلیس و فرانسه خواهان آن هستند مخالفت کرده است.