مهم این است که یک بازی دیگر نباختیم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که پس از تساوی 2 بر2 امروز تیمش برابر تیم 10 نفره صباباتری با خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد، با تشکر ویژه از هواداران این تیم گفت: من از همه آنها ممنونم که در این شرایط جوی نامساعد 90 دقیقه از تیم ما حمایت کردند و امیدوارم از دیدن این بازی لذت برده باشند.

قطبی در مورد بازی گفت: ما در 30 دقیقه اول فوتبال خوبی را به نمایش نگذاشتیم و نتوانستیم برنامه هایمان را در زمین پیاده کنیم. اما در 15 دقیقه پایانی نیمه اول بهتر از حریف بازی کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تمجید از عملکرد بازیکنانش در نیمه دوم گفت: زمانی که بازیکن صباباتری اخراج شد تمرکز تیم ما بهم خورد و نتوانستند از برتری یک نفر بیشتر استفاده کنند. اما فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتیم و مستحق پیروزی بودیم.

قطبی ادامه داد: زمانی که گل اول را خوردیم احساس کردم بازی خطرناکی پیش رو داریم و نمی دانم داور چرا آن صحنه را پنالتی گرفت. به هرحال فوتبال است و این نتایج هم حاصل می شود.

قطبی در پایان گفت: مهم این است که پرسپولیس یک بازی دیگر هم نباخت و امیدواریم در دیدارهای آینده بتوانیم جبران کنیم.