استاندار بوشهر با خانواده شهید غلامعباس دشتی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده در ادامه برنامه های کاروان خدمت در دیر، عصر سه‌شنبه با خانواده شهید غلامعباس دشتی در دیر دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه های این خانواده قرار گرفت.

استاندار بوشهر در این دیدار با ادای احترام به شهدا اظهار داشت: هر چه داریم‌به برکت خون شهداست و تمام افتخارات کشور متعلق به شهدای والامقام است.

محمدی زاده بیان کرد: شهدا جان خود را برای دفاع از خاک و ناموس و نظام اسلامی فدا کردند و فرزندان و خانواده این عزیزان، نباید هیچ مشکلی داشته باشند.

وی اضافه کرد: ما به عنوان مسئول، موظف به ارائه بهترین و باکیفیت ترین خدمات به خانواده شهدا و ایثارگران هستیم و هیچ گونه اهمال و کم کاری در این زمینه پذیرفتنی نیست.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: شهدا درس ولایت مداری و ولایت پذیری دادند و ما نیز امروز باید در خط ولایت فقیه حرکت کنیم.

در این دیدار صمیمانه، خانواده شهید دشتی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و برخی از دغدغه های خود را مطرح کردند که استاندار بوشهر دستور رسیدگی فوری را صادر کرد.

شهید غلامعباس دشتی در سال ۱۳۷۵ در سن ۴۸ سالگی پس از سالها رنج و مشقت ناشی از جانبازی، در بیمارستان بوشهر به درجه رفیع شهادت نائل شد.