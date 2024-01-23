اختصاص ۱۰۰ هکتار زمین برای مشارکت مردم بومی دیر در پرورش آبزیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین عصر سهشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با اشاره به ویژگیهای شهرستان دیر اضافه کرد: این شهرستان در عرصه تجارت دریایی، کشاورزی، پرورش آبزیان و تولید محصولات گلخانهای از ظرفیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه شهرستان عسلویه در تولید محصولات کشاورزی رتبه سوم استان بوشهر دارد خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد تولید محصولات باغی استان بوشهر در شهرستان دیر است و در تولید گوجهفرنگی خارج از فصل رتبه اول به خود اختصاص داده است.
باستین تولید محصولات دیگر مانند پیاز، سبزیجات، صیفیجات و گلخانهای را از دیگر ظرفیت شهرستان دیر برشمرد و گفت: بزرگترین بندر صیادی کشور در بندر دیر قرار دارد و در حوزه پرورش آبزیان از ظرفیت بالایی برخوردار است.
معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر از ساخت کارخانه سیمان سفید در دیر خبر داد و تصریح کرد: این طرح با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در شهرستان طراحی شده است.
باستین باتأکید بر تسریع در واگذاری زمین برای سرمایهگذار طرح سیمان سفید در دیر اضافه کرد: ۱۰۰ هکتار زمین ساحلی برای مشارکت مردم بومی دیر در امر پرورش آبزیان اختصاص یافته است.
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