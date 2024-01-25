رعایت عدالت اجتماعی از الزامات زندگی علوی است

حجت الاسلام مرتضی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از الزامات زندگی علوی ترک محرمات است چون با ترک این عمل زندگی علوی در حیات ما جا خواهد گرفت چون حضرت علی (ع) تاکید داشتند منکر را ترک کنید بدان گونه که انجام واجبات اساس و ترک محرمات را در اعمال خود قرار دهید.

وی یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر را باید در جامعه اسلامی همه گیر کنیم و طبق احادیث قرآن یک طایفه باید وجود داشته باشد که امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه انجام دهد یک مؤمن همیشه باید دعوت به خوبی کند و نهی از منکر را برای همه انجام دهد.

استاد سطح عالی حوزه همدان افزود: در قرآن تاکید فراوانی بر این موضوع شده است که مسلمان واقعی باید خوشرو و خوش اخلاق باشد و به پیغمبر خود می‌گوید اگر تو آدم بد اخلاقی بودی همه از اطراف تو پراکنده می‌شدند.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به اینکه حضرت علی با مردم جامعه خود باروی گشاده و چهره باز برخورد می‌کردند خاطرنشان کرد: کمک به نیازمندان با توجه به مشکلات کنونی مانند گرانی، بیکاری و فقر در جامعه کنونی حاکم است و کسانی که تمکن مالی دارند انفاق و کمک به نیازمندان را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

وی متذکر شد: مسئولین امر به عدالت اجتماعی توجه ویژه ای کنند چون حضرت علی (ع) در پایین‌ترین سطح جامعه زندگی می‌کردند و تلاش می‌کردند برابری و برادری در جامعه حاکم باشد و با همه به صورت مساوات برخورد می‌کردند.