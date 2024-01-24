به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در بیشتر مناطق استان به ویژه منطقه ارسباران برف باریده است، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های اصلی هواشناسی، بیشترین بارش در ورزقان ۴۰ سانتی‌متر، اهر، ۲۳ سانتی‌متر، کلیبر ۲۵ سانتی‌متر، هریس ۲۲ سانتی‌متر، مرند ۲۳ سانتی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: بارش‌ها تا عصر امروز ادامه خواهد داشت و سیستم جدید بارشی از اواخر وقت روز جمعه وارد استان آذربایجان شرقی شده و موجب بارش تا اواخر روز یکشنبه خواهد شد.

رئیس پلیس راه‌های آذربایجان شرقی اعلام کرد: تردد در ۶ جاده اصلی استان فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است و به کندی انجام می‌شود.

حبیب آبراهه اظهار کرد: اهر - کلیبر، اهر - ورزقان، اهر - مشکین شهر، آزاد راه زنجان - تبریز، جاده صوفیان - مرند به علت بارش برف، کولاک شدید و یخبندان به کندی و با زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: رانندگان از تردد غیرضرور در جاده‌های آذربایجان شرقی به خصوص مسیرهای اعلام شده پرهیز کنند و در صورت ضرورت برای تردد استفاده از زنجیر چرخ و داشتن سرعت مطمئنه و تجهیزات زمستانی ضرورت دارد.