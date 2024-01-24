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۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

بارش‌ها تا یکشنبه در آذربایجان شرقی ادامه دارد

بارش‌ها تا یکشنبه در آذربایجان شرقی ادامه دارد

تبریز- مدیر روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی گفت:بارش ها تا عصر امروز ادامه خواهد داشت و سیستم جدید بارشی از اواخر وقت روز جمعه وارد استان آذربایجان شرقی شده و موجب بارش تا یکشنبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در بیشتر مناطق استان به ویژه منطقه ارسباران برف باریده است، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های اصلی هواشناسی، بیشترین بارش در ورزقان ۴۰ سانتی‌متر، اهر، ۲۳ سانتی‌متر، کلیبر ۲۵ سانتی‌متر، هریس ۲۲ سانتی‌متر، مرند ۲۳ سانتی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: بارش‌ها تا عصر امروز ادامه خواهد داشت و سیستم جدید بارشی از اواخر وقت روز جمعه وارد استان آذربایجان شرقی شده و موجب بارش تا اواخر روز یکشنبه خواهد شد.

رئیس پلیس راه‌های آذربایجان شرقی اعلام کرد: تردد در ۶ جاده اصلی استان فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است و به کندی انجام می‌شود.

حبیب آبراهه اظهار کرد: اهر - کلیبر، اهر - ورزقان، اهر - مشکین شهر، آزاد راه زنجان - تبریز، جاده صوفیان - مرند به علت بارش برف، کولاک شدید و یخبندان به کندی و با زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: رانندگان از تردد غیرضرور در جاده‌های آذربایجان شرقی به خصوص مسیرهای اعلام شده پرهیز کنند و در صورت ضرورت برای تردد استفاده از زنجیر چرخ و داشتن سرعت مطمئنه و تجهیزات زمستانی ضرورت دارد.

کد مطلب 6003681

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
      1 0
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      خدایا شکرت
    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
      0 0
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      سلام چرا به استان گلستان شهرستان مینودشت چند ساله برف نمیباره همه جا برف سنگین میاد ولی مینودشت گلستان رنگ برف رو فراموش کردن چرا باید برف نباره چرا چرا چرا چرا چرا چرا آخه
    • منصور چناشکی IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
      0 0
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      سلام بخدا اینقدر چشم انتظار برف موندیم که حساب نداره اسم همه استانها هست بخاطر بارش برف ولی متاسفانه اسم استان گلستان شهرستان مینودشت هیچوقت نیست چند ساله که برف ندیدیم چرا باید اینجا که قدیما برف زیاد میبارید حالا هیچ برفی نمیباره چرا چرا آخه چی شده استان گلستان تبدیل به گورستان شده مردم خیلی نگران
    • منصور چناشکی IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
      0 0
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      مردم خیلی نگران هستن برف نمیاد به استان گلستان شهرستان مینودشت از مسئولین محترم هواشناسی خواهش میکنم یه کاری کنن تا اینجا هم برف بیاد تا مردم خوشحال بشن
    • طس IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
      0 0
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      الحمدالله
    • عبل IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      0 0
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      خوبه
    • توانا IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      1 0
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      امروز سطح شهر تبریز سراسر قفل بود . مسیر بیست دقیقه ای که میرسدم خونه امروز ۸ و نیم ساغت طول کشید نه خبری از نمک پاشی بود نه محلول پاشی . عملکرد شهرذاری تبریز امروز به معنی واقعی کلمه افتضاح بود

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