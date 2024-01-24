به گزارش خبرنگار مهر، علی کرم‌پور حقیقی، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به اینکه بهره‌وری مفهومی فرارشته‌ای داشته و به معنای استفاده کارا و اثربخش از منابع و عوامل تولید به منظور کسب ستانده بیشتر از منظر کمی و کیفی است، اظهار کرد: دستیابی به حیات طیبه و جامعه سعادتمند با عدالت اجتماعی، بهره‌وری، کیفیت زندگی و مشارکت مردمی محقق می‌شود.

وی رشد نیروی کار، رشد سرمایه و رشد بهره‌وری را لازمه رشد اقتصادی دانست و گفت: رشد بهره‌ورمحور تمرکز بر توسعه فناوری و بهینه‌سازی فرآیندها و ساختارها به منظور اخذخروجی بیشتر از ورودی موجود یا کمتر دارد و رشد نهاده‌محور بر تزریق نهاده‌ها مانند سرمایه و نیروی انسانی بر اخذ خروجی بیشتر متمرکز است.

معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه طبق آمارهای سال ۱۴۰۱، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور ۳.۳۳ درصد، رشد نیروی کار ۰.۵ درصد، رشد موجودی سرمایه ۰.۲ درصد و رشد اقتصادی ۴ درصد ثبت شده است، تصریح کرد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در رشد بهره‌وری تقریباً درجا زدیم و این زنگ خطری برای نظام مدیریت کشور است.

وی با اشاره به اینکه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ۵۰ سال گذشته ۰.۲ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دولت دوازدهم منفی ۰.۶ درصد گزارش شده و دولت مردمی توانسته به رشد ۳.۷ درصدی دست یابد.

کرم‌پور بیشترین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دولت سیزدهم و برنامه ششم توسعه را مربوط به بخش ارتباطات و اطلاعات عنوان کرد و افزود: طبق هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه در بخش ساختمان باید بهره‌وری حدود ۴ واحد دست می‌یافتیم اما این رقم در دولت مردمی منفی ۴.۹ بود اما در بخش نفت و گاز فراتر از برنامه عمل کرده و به رشد ۱۲.۶ واحدی دست یافته است.

وی با اشاره به اینکه سهم حوزه آی. سی. تی در سبد سرمایه‌گذاری کشور ایران ۴ درصد است، افزود: در حالی که کشور آمریکا ۱۸ درصد از سرمایه‌گذاری خود را به این بخش اختصاص داده است و از آن تولید ثروت می‌کند.

معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: بیشترین سرمایه‌گذاری کشور ایران با ۵۱ درصد به بخش ساختمان و ساخت و ساز تعلق دارد و این عدد برای کشور آمریکا ۴۱ درصد است.

وی ارتقای اثربخشی چرخه بهره‌وری و توانمندسازی متولیان بهره‌وری، مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری، تقویت نقش تنظیم‌گری سازمان ملی بهره‌وری، هوشمندسازی فرآیندهای جمع‌آوری، تحلیل داده و سنجش بهره‌وری و توسعه جریان نوآوری بهره‌وری را پنج رویکرد تحول‌آفرین سازمان بهره‌وری در دولت سیزدهم برشمرد.