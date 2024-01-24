به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کاظمی ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برنامه‌های دهه مبارک فجر کمیته بانوان که با حضور نمایندگان بانوان ادارت شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: امسال اجرای برنامه‌های دهه فجر از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: دلیل اهمیت اجرای برنامه‌های دهه فجر امسال برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری است.

کاظمی ادامه داد: لازم است در راستای اجرای برنامه‌های دهه فجر به کیفیت و امید افرینی و احساس برگزاری جشن و سرور توجه ویژه‌ای کرد.

وی اضافه کرد: مردم نقش مهمی در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی بر عهده دارند و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب اتخاب یک فرد اصلح خواهد بود.

کاظمی به اهمیت اجرای برنامه‌های دهه فجر اشاره کرد و ابراز داشت: در راستای اجرای باشکوه برنامه‌های دهه فجر لازم است تا از توان و پتانسیل ادارات بهره لازم گرفته شود تا شاهد اجرای برنامه‌های با شکوه و در شأن این ایام باشیم.

لزوم اجرای برنامه‌های شاد و مفرح در دهه فجر

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بیجار به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بانوان نقش مهم و تأثیرگذاری در پیروزی انقلاب اسلامی برعهده داشتند و امروز نیز لازم است تا برنامه‌های شاد و مفرح با حضور و مشارکت بانوان اجرا کرد.

کاظمی با بیان اینکه در حوزه بانوان برنامه‌های شادی آفرین را ملاک عمل قرار دهید گفت: باید از برگزاری جلسات اکادمیک و تکراری پرهیز کرد و برنامه‌های با محتوای فرهنگی و شاد و کیفیت بسیار خوب برگزار کرد.

گفتنی است؛ نمایندگان بانوان ادارت حاضر در جلسه در خصوص برنامه‌های دهه فجر به ارائه پیشنهادات و نظرات خود پرداختند.