به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کاظمی ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برنامههای دهه مبارک فجر کمیته بانوان که با حضور نمایندگان بانوان ادارت شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: امسال اجرای برنامههای دهه فجر از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: دلیل اهمیت اجرای برنامههای دهه فجر امسال برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری است.
کاظمی ادامه داد: لازم است در راستای اجرای برنامههای دهه فجر به کیفیت و امید افرینی و احساس برگزاری جشن و سرور توجه ویژهای کرد.
وی اضافه کرد: مردم نقش مهمی در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی بر عهده دارند و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب اتخاب یک فرد اصلح خواهد بود.
کاظمی به اهمیت اجرای برنامههای دهه فجر اشاره کرد و ابراز داشت: در راستای اجرای باشکوه برنامههای دهه فجر لازم است تا از توان و پتانسیل ادارات بهره لازم گرفته شود تا شاهد اجرای برنامههای با شکوه و در شأن این ایام باشیم.
لزوم اجرای برنامههای شاد و مفرح در دهه فجر
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بیجار به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بانوان نقش مهم و تأثیرگذاری در پیروزی انقلاب اسلامی برعهده داشتند و امروز نیز لازم است تا برنامههای شاد و مفرح با حضور و مشارکت بانوان اجرا کرد.
کاظمی با بیان اینکه در حوزه بانوان برنامههای شادی آفرین را ملاک عمل قرار دهید گفت: باید از برگزاری جلسات اکادمیک و تکراری پرهیز کرد و برنامههای با محتوای فرهنگی و شاد و کیفیت بسیار خوب برگزار کرد.
گفتنی است؛ نمایندگان بانوان ادارت حاضر در جلسه در خصوص برنامههای دهه فجر به ارائه پیشنهادات و نظرات خود پرداختند.
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