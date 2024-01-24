شنا و واترپلو زنجان باید به روزهای اوج خود بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیأت شنا، شیرجه و واترپلو استان زنجان که با حضور رئیس فدراسیون این رشته و اعضای مجمع در سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، بر ضرورت بازگشت تیم‌های شنا و واترپلو زنجان به روزهای اوج گذشته تاکید کرد.

وی با بیان اینکه هیأت شنا، شیرجه و واترپلو استان باید در اولین گام نسبت به تشکیل تیم‌های شنا و واترپلو استان اقدام کند، تصریح کرد: زنجان در این دو رشته به ویژه واترپلو همواره جزو بهترین‌ها در کشور بوده و توانست نتایج بسیار ارزشمندی را در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور به دست آورد، از این رو امروز باید با کار مضاعف دوباره به آن روزها برگردیم.

این مسؤول با اشاره به اینکه هیأت‌های ورزشی برای اینکه بتوانند برنامه‌های خود را پیش ببرند، باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند، خاطرنشان کرد: بدون شک کاری که امروز اعضای هیأت‌های ورزشی انجام می‌دهند، کاری بی هیچ چشم‌داشتی بوده و به معنای واقعی کلمه بسیجی‌وار در این عرصه حضور دارند، لذا باید بتوانند از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای جایگاه هیأت استفاده کنند.

جمال داوودی، رئیس جدید هیأت شنا، شیرجه و واترپلو استان زنجان نیز در این جلسه از تدوین برنامه‌های جدید برای ارتقای جایگاه کمی و کیفی هیأت خبر داد و گفت: حضور مقتدرانه در رقابت‌های کشوری، اهتمام به توسعه مدارس شنا در استان، انجام استعدادیابی علمی و عملی و … از جمله برنامه‌های مهم هیأت برای دوره جدید خواهد بود.

گفتنی است، در مجمع انتخابات هیأت شنا، شیرجه و واترپلو استان زنجان، جمال داوودی با کسب ۱۷ رأی به عنوان رئیس جدید این هیأت از سوی اعضای مجمع انتخاب شد. پیش از این مصطفی بسطامیان به مدت ۸ سال ریاست این هیأت را در دست داشت.