احمد لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی که مصادف است با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فرصت مناسبی است در این ایام با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جشن‌های مرتبط با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را گرامی بداریم

فرماندار تنگستان عنوان داشت: ایام الله دهه فجر فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد و دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۴ سال گذشته و بخصوص دستاوردهای دولت مردمی سیزدهم برای اطلاع و آشنایی بیشتر مردم با خدمات انجام شده است.

وی تصریح کرد: در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی سال جاری در سطح شهرستان بیش از ۳۰۰ پروژه عمرانی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی؛ بهداشتی و رفاهی با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

اجرای ۱۰ پروژه اولویت‌دار

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در سطح تنگستان ۱۰ پروژه بر جسته که از مطالبات و از نیازهای اساسی مردم بوده عملیات اجرایی آنها آغاز شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اضافه کرد: بحث روشنایی و بارانداز اسکله بندر بوالخیر و و محمد عامری در بخش دلواری شهرستان که از مطالبات و نیازهای اساسی مردم بود در دولت سیزده عملیات اجرایی آنها آغاز شد و به بهره برداری رسید.

لطفی با بیان اینکه رتبه مقام سازی تنگستان از ۵۱ در آغاز به کار دولت به رتبه ۶۲ ارتقا یافته است، یاد آور شد: در بحث مسکن شهر ی و روستایی در سطح تنگستان که در حوزه مسکن روستایی شهرستان که عملیات اجرایی ۲ هزار مسکن روستایی در سطح روستاهای تنگستان در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد و همچنین ۷۰ واحد مسکن شهری نیز مورد بهر برداری قرارمی گیرند.

راه‌آهن فعال است

فرماندار تنگستان ادامه داد: در حوزه راه آهن دو قطعه‌ای که در شهرستان واقع است به صورت فعال در حال انجام کار است.

وی افزود: در حوزه تنگستان ۲ بزرگراه اهرم به برازجان و بزرگراه شهید رئیسعلی دلوار به دیر در بخش دلوار که بخش‌هایی از این ۲ بزرگراه در حوزه تنگستان از سمل تا بوالفیروز در دشتستان افتتاح و مورد بهر برداری قرار می‌گیرد.

لطفی خاطرنشان کرد: در بحث آب که یکی از نیازهای اساسی تنگستان بخصوص در بخش دلوار باکارهای بسیار خوب و مناسبی که صورت گرفت در خصوص شبکه انتقال آب و هم نوسازی شبکه توزیع آب از جمله روستای محمد عامری کل شبکه نوسازی انجام شد و روستاهای بوالخیر، عامری و چند روستای دیگر در بخش مرکزی نیز در دست انجام است.

فرماندار تنگستان یاد آور شد: در موضوع مخازن ذخیره سازی آب در بندر رستمی، روستاهای سالم آباد و بنه گز نیز پیش بینی که عملیات اجرایی آنها در دست انجام است.

توسعه آبزی‌پروری

وی اضافه کرد: تنگستان با داشتن ۱۰۰ کیلومتر مرز آبی ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه ساحل بخصوص در بخش آبزی پروری دارد که با استفاده از سرمایه گذاران خوبی که در سطح استان برای آنها زمینه فراهم شد کارهای تولید لارو، تکثیر و تولید موضوعات مرتبط با آبزی پروری به خوبی در حال انجام است.

لطفی ادامه داد: در بحث نو سازی مدارس در سطح تنگستان در آغاز دولت سیزده ۳۳ مدرسه تخریبی در سطح بخش مرکزی شهرستان وجود داشت با برنامه ریزی سه ساله‌ای که صورت گرفت از دهه فجر سال ۱۴۰۱ شروع شده از تک کلاسه گرفته تا ۱۲ کلاسه و در آینده نزدیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

فرماندار تنگستان افزود: برگزاری انتخابات یکی از دستاوردهای بزرگ و بارز انقلاب اسلامی است که با حضور، پشتوانه و اراده قوی مردم برخوردار است

پیش بینی ۷۰ شعبه اخذ رأی

وی بیان کرد: انتخابات با حضور حداکثری به صورت آزادانه و داوطلبانه مردم شرکت می‌کنند با برنامه ریزی خوبی که در تنگستان از اردیبهشت سال جاری تا کنون صورت گرفته بیش از ۷۰ شعبه اخذ رأی در حوزه مرکز و بخش دلوار پیش بینی شد.

لطفی اضافه کرد: مقدمات برگزاری انتخابات در شهرستان انجام شده و آنچه نیاز است حضور حداکثری مردم در انتخابات است که پیشینه بسیار مثبت و شاخص مردم تنگستان حضور حداکثری در انتخابات گذشته بوده است.

وی اضافه کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری همه ما وظیفه داریم از مردم گرفته تا مسئولان و رسانه وظیفه دارند زمینه مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند.