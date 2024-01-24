افزایش مشارکت مردم در انتخابات پاسخ محکمی به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری عصر چهارشنبه در دیدار اعضای خانه احزاب سیاسی استان قم گفت: شایسته سالاری موضوعی است که اگر رعایت نشود کشور آسیب های خواهد دید.

استاندار قم افزود: کسانی که در بخش های مختلف مسوولیت می پذیرند، باید شایستگی های لازم در آن پست داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم محور برنامه های هستند و حضور در بین مردم را دنبال می کنیم افزود: برای استان قم برنامه ویژه ای داریم و از ابتدای کار نیز با این رویکرد وارد استان شدیم و تلاش می شود تا منویات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه برنامه ها قرار دهیم.

آقامیری تصریح کرد: خدمت جهادی موضوع مهمی است که اولویت برنامه های ما در عرصه های مختلف استان قم است.

وی افزود: سفر به بخش های استان قم در دستور کار است تا مشکلات مردم که چندین دهه بر زمین مانده است دنبال شود.

استاندار قم با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های زیادی در کشور صورت گرفته افزود: دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی باید برای نسل جوان تبیین شود.

وی ادامه داد: توجه به محرومان از جمله شعارهای انقلاب اسلامی ایران بوده است و امروز باید این شعار احیا شود و در این راستا نیاز است تا مدیران در راستای خدمت رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

نماینده عالی دولت در قم با اشاره به برنامه ملاقات های مردمی خود بیان کرد: در این دیدارها مسائلی مطرح می شود که اگر در اتاق خود بودم به این گزارش ها دست نمی یافتم.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو بیان کرد: افزایش مشارکت مردمی در انتخابات از اهداف ما است که در این راستا تشکل های سیاسی و احزاب می توانند نقش موثری ایفا کنند.

آقامیری با بیان اینکه باید تلاش شود تا تنور انتخابات در این دوره گرم تر از قبل باشد افزود: افزایش مشارکت مردمی پاسخ محکمی به دشمنان ایران اسلامی است.

استاندار قم ادامه داد: قم خاستگاه انقلاب اسلامی است و دشمنان نیز برای قم برنامه ریزی و سرمایه گذاری کردند و در این راستا نیاز است تا با همه امکانات و ابزار برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش شود.