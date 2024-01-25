تامین امنیت غذایی مهمترین مأموریت جهادکشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قاسمی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای تحقیقات بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان، افزود: کل تولیدات بخش کشاورزی در کشور از ۲۵ میلیون تن اول انقلاب به بیش از ۱۲۵ میلیون تن کنونی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: افزایش تولیدات بخش کشاورزی در حالی رقم خورده که تغییرات اقلیمی با کاهش بارندگی‌ها در سنوات اخیر، به نفع این بخش نبوده و کشت محصولات کشاورزی تنها در سطح ۴۰ درصد اراضی قابل کشت انجام شده است.

وی تاکید کرد: تمام دستاوردها در این بخش طی این سال‌ها مرهون تلاش و کار جهادی است که سبب شده، کشور ایران که زمانی وارد کننده برخی فرآورده‌ها و محصولات نظیر مرغ و پنیر بود، امروز به صادر کننده این بخش تبدیل شود.

معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی بر اهمیت آموزش و ترویج تاکید و افزود: با توجه به اینکه مردمی‌سازی آموزش و ترویج نقش مهمی در رشد تولید در بخش کشاورزی دارد، وزیر جهاد کشاورزی بر این موضوع، تاکید ویژه ای دارد.

قاسمی کمبود دانش و آگاهی، تکنولوژی و فن آوری و سرمایه را از مهمترین چالش‌ها بخش کشاورزی عنوان و گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه در کنار افزایش دانش و آگاهی تمامی مراحل کاشت تا برداشت محصولات کشاورزی به کشاورزان، استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به فعالان این بخش است تا با سرمایه لازم به فعالیت مشغول باشند.

قاسمی تاکید کرد: در بخش کشاورزی محدودیت منابع، سرمایه در گردش برای بهره‌برداران وجود دارد اما با نفوذ دانش، می‌توان اثر این دو محدودیت را کم کرده و بهره وری بخش کشاورزی را بیش از پیش تقویت کرد.

معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی الگوی کشت را یک اقدام فرآیندی شامل استفاده از منابع آب در دسترس، شرایط اقلیم و خاک و سیاست‌‎گذاری دولت عنوان و تصریح کرد: مهمترین مأموریت جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی است که بهره گیری از الگوی کشت با توجه به شرایط آب و هوایی، تغییرات اقلیم و محدودیت منابع آبی در کشور، به عنوان یکی از مهمترین الزامات مورد توجه قرار گرفته است.

بخش کشاورزی دارای بیشترین سهم در اشتغال سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان هم در نشست شورای تحقیقات با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های، بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی بیشترین سهم در ایجاد اشتغال مردم استان را دارد.

سید محمد رضا سیدحسینی افزود: بخش کشاورزی سیستان‌وبلوچستان، فرصت‌های بی نظیری برای سرمایه‌گذاری دارد و در دولت سیزدهم، در راستای توسعه بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور و بخش خصوصی بومی استان در در زمینه‌های دام و طیور، شیلات و زراعت و باغبانی انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش، تحقیقات و ترویج در ارتقای بخش کشاورزی، خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در این امر شد.