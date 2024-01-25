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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۸

مازندران غرق در سرور/ جشن پدران آسمانی

مازندران غرق در سرور/ جشن پدران آسمانی

ساری- مازندران همزمان با سالروز میلاد امام مهر و رحمت، حضرت علی ( ع)، مولود کعبه غرق در شادی و سرور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مازندران در شب میلاد مولود کعبه، حضرت علی (ع) غرق در شادی و سرور بود و جشن‌های میلاد و سرور در مناطق مختلف استان برگزار شد.

آئین شب ولادت با سعادت حضرت علی (ع) دیشب در برخی از مساجد، تکایا و حسینیه‌ها با حضور مردم دیار علویان برگزار شد و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با شرکت در این آئین‌ها سالروز میلاد امام اول شیعیان را جشن گرفتند.

در این آئین‌ها روحانیون و شخصیت‌های مذهبی، به تبیین فلسفه امامت و ولایت و تشریح ابعادی از زندگی گهربار امام علی (ع) پرداختند و مداحان اهل بیت (ع) نیز مداحی و شعرخوانی کردند.

به مناسبت روز بزرگداشت پدر، پدران و والدین مقاوم و صبور شهیدان جنگ تحمیلی با اجرای برنامه پدران آسمانی مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران روز گذشته در آستانه میلاد مولای متقیان، حضرت علی (ع) با حضور در منزل شهید خانزاده، با خانواده و نرگس دختر گرانقدر این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

نرگس که کیک تولد تهیه کرده بود را در حضور استاندار برش کرد، استاندار برای نرگس و پدر شهیدش هدیه گرفت، اما دقایقی بعد؛ نرگس خانم هم هدیه‌ای استاندار را به او اهدا کرد.

دیدار با خانواده‌ها و پدران شهید همزمان با سالروز ولادت حضرت علی (ع) در مناطق مختلف استان برپا شده است.

کد مطلب 6004232

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