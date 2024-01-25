دمای هوا در استان سمنان کاهش یافت/ بارش برف و باران از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح پنجشنبه شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان هستیم با ورود این سامانه کم فشار بارشی، شاهد کاهش دمای هوا در اغلب نقاط هستیم. فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان بویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات باعث شده تا دمای هوای اکثر نقاط استان سمنان تا هشت درجه کاهش پیدا کند.

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی از فردا سامانه کم فشار بارشی دیگری نیز به استان سمنان وارد شده و تا پایان هفته در استان باقی خواهد ماند در نتیجه از امروز به مدت یک هفته در استان سمنان شاهد کاهش دمای هوا و بارش خواهیم بود.

سامانه بارشی در اغلب نقاط استان سمنان سبب بارش برف و بروان و کولاک خواهد شد. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۱۰ و دو درجه بالای صفر است و فردا و پس فردا بارش برف و باران در مرکز استان محتمل است.

ارتفاعات سمنان نیز با بارش برف و باران روبرو خواهد شد. دمای هوا در شاهرود دو درجه بالای صفر است. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده و امروز در ارتفاعات شاهرود شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

از روز یکشنبه سامانه کم فشار بارشی در شاهرود سبب بارش برف و باران خواهیم بود. اواسط هفته آتی بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود شش درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر خواهد بود.

برای اواخر هفته آتی نیز در سمنان، شاهرود و دامغان بارش برف را خواهیم داشت. دامغان نیز شرایط مشابه شاهرود دارد به مرور بر میزان ابرها در این شهرستان افزوده خواهد شد و از فردا و پس فردا شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.

بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز هشت درجه بالای صفر و صفر اعلام شده و از فردا کم کم بر میزان ابرها در دامغان افزوده خواهد شد. بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای فردا ده و دو درجه بالای صفر اعلام شده است. در گرمسار امروز آسمان صاف است اما از فردا کم کم شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.

بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۱۳ و پنج درجه بالای صفر خواهد بود. از فردا سامانه کم فشار بارشی وارد گرمسار خواهد شد و فردا و پس فردا در این شهرستان شاهرود بارش خواهیم بود.

آسمان میامی نیمه ابری است و از شنبه و یکشنبه شاهد بارش برف و باران در این شهرستان به خصوص بخش کالپوش خواهیم بود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز میامی ۹ و دو درجه بالای صفر اعلام شده است. اوج فعالیت سامانه کم فشار بارشی در میامی روز یکشنبه خواهد بود.

در نهایت باید گفت استان سمنان میزبان سامانه کم فشار بارشی است و از فردا کم کم شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود. از پس فردا دوباره سامانه بارشی دیگری وارد استان سمنان خواهد شد و در روزهای شنبه و یکشنبه و حتی دوشنبه در نقاط مختلف استان شاهد بارش برف و باران خواهیم بود. این شرایط تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.