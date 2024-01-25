صلاحیت ۲۶ داوطلب حوزه های انتخابیه گیلان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی ثابت اظهار کرد: ۲۶ نفر جدید به فهرست تأیید صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان در چهار حوزه انتخابیه این استان اضافه شدند.

وی با بیان اینکه مجموع داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تأیید شده از سوی شورای نگهبان به ۴۱۹ نفر در گیلان رسید، افزود: این ۲۶ داوطلب در حوزه‌های انتخابیه تالش، آستارا، لاهیجان و رشت احراز صلاحیت شدند.

شفیعی ثابت با اشاره به اینکه روند بررسی صلاحیت‌ها تا ۲۰ بهمن ادامه دارد و اسامی تأیید شدگان فعلی شنبه ۷ بهمن ماه از سوی فرمانداری‌ها به داوطلبان ابلاغ می‌شود، ادامه داد: ستاد انتخابات استان به منظور اطلاع رسانی شفاف بزودی اسامی تأیید شدگان را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد.

وی گفت: نتایج اولین سری تأیید شدگان ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری در گیلان امروز ۵ بهمن اعلام رسمی خواهد شد.